In Sicilia l’insalata la fanno in questo modo: così buona, che non si mangia solo in estate

In Sicilia vanno tutti matti per questa sfiziosa insalata: si prepara con pochissimi ingredienti, ma è davvero deliziosa. Devi provarla anche tu!

Quando il caldo si fa sentire, esattamente come quello che in questi giorni sta facendo soffocare alcune regioni dell’Italia, non c’è nulla di meglio che preparare qualche gustosa insalata. Fresca, veloce, sana e ricca di gusto, permette di portare in tavola un piatto unico che non prevede cottura e che non appesantisce.

Sono tantissime le ricette tra cui poter scegliere e che variano per gli ingredienti che si andranno ad aggiungere. Si parte, ovviamente, dalla classica insalata di riso o di pasta, o per una versione ancora più rapida quella semplice con tonno e lattuga. Tutte ovviamente buonissime, ma che magari alla lunga tendono a stufare un po’. Ecco perché oggi, vogliamo mostrare la ricetta per preparare una ricetta tipica che fanno in Sicilia: l’insalata eoliana.

Insalata eoliana, se vai in Sicilia non devi assolutamente fartela scappare.

L’insalata eoliana è una sfiziosa insalata di origine siciliana, facile da fare e ricca di gusto. Ingredienti semplici, che uniti permetteranno di portare in tavola un piatto unico davvero saporito. Ecco quindi cosa servirà nel dettaglio e come procedere per prepararla subito.

Ingredienti per 4 persone:

3 patate medie

150 g tonno sott’olio

8 pomodorini

Olive

Basilico

Origano

1 spicchio cipolla rossa

Aceto di vino bianco

Olio extravergine d’oliva

Sale

Procedimento:

Lavare le patate, metterle in un pentolino, coprirle con dell’acqua e portarle sul fuoco Lasciare cuocere per circa 25 minuti dal bollore, fino a quando saranno facilmente infilzabili con i rebbi di una forchetta, poi scolarle e lasciarle raffreddare Nel frattempo, tagliare lo spicchio di cipolla a fettine sottili e metterla a bagno in acqua e aceto di vino bianco per una ventina di minuti, per eliminare il sapore forte Passato questo tempo scolare la cipolla e lasciarla asciugare Pelare le patate e tagliarle a tocchetti e metterle man mano in un’insalatiera Lavare i pomodorini, tagliarli a spicchi e aggiungerli alle patate A questo punto unire la cipolla, qualche foglia di basilico spezzettata, una manciata di olive verdi e nere, origano, sale e un giro d’olio extra vergine di oliva e mescolare a fondo. Infine, unire il tonno e mescolare.

Ora non resta che lasciare insaporire per circa 30 minuti l’insalata e poi potrà essere servita e gusta: sarà una delizia assicurata.