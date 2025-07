L’isola più affascinante del mondo è a due passi da noi, ma in pochi la conoscono

Scopriamo qual è l’affascinante isola che si trova a due passi dall’Italia dove trascorrere le vacanze estive 2025.

Perché andare lontano quando le meraviglie le abbiamo a portata di mano? La nostra penisola è ricca di posti incantevoli da nord a sud Italia ma volendo spostarci di poco abbiamo una delle mete più belle al mondo a due ore di volo dalla Capitale. Volete regalarvi una super vacanza ad un prezzo accettabile?

C’è chi ha prenotato da mesi la vacanza estiva e chi ancora sta scegliendo la meta. Di posti incantevoli ce ne sono a bizzeffe, sia in Italia che all’estero ma la decisione finale deve tener conto di tante variabili. Il budget, in primis, i giorni a disposizione, il numero di viaggiatori, il clima che si vorrà trovare a destinazione.

Se la vostra idea di vacanza perfetta include un mare dalle acque cristalline, relax, divertimento e la vita che scorre lenta ma senza passare un’intera giornata in viaggio allora dovete scegliere Paros, un’isola della Grecia colorata, con poca folla, tanti fiori ovunque e prezzi ragionevoli. Paros è bagnata da acque trasparenti, le spiagge sono pulite, la gente è cordiale e per arrivarci bastano due ore di volo da Roma.

Come godersi la vacanza a Paros, isola della Grecia

Paros è la terza isola più grande delle Cicladi ed è una delle mete più affascinanti al mondo. I colori del Mar Egeo sono meravigliosi e con oltre 50 spiagge a disposizione non ci sarà problema di sovraffollamento. Non solo, ogni tipo di viaggiatore sarà accontentato tra sabbia bianca, calette nascoste e sculture di granito. Ci sono sei tappe da non perdere volendo andare in vacanza a Paros.

Naoussa è perfetta per alloggiare, un porticciolo da cartolina dove le barche da pesca colorate si riflettono nel mare turchese. Ricca di locali e negozietti sarà perfetta per assaporate una cena locale. Tra le spiagge più belle ci sono Kolimbithres e Monastiri, delle vere e proprie piscine naturali con acque cristalline e un fondale meraviglioso. La vacanza deve includere anche una visita nell’entroterra per esplorare luoghi deliziosi come Lefkes, Prodromos e Marpissa.

Sono tre villaggi che sembrano quadri, colorati e ricchi di fiori che decorano le stradine. Qui la vita scorre tranquilla mentre per passare una giornata più “movimentata” c’è la capitale, Paroikia. Passeggiare al tramonto tra i mercatini sarà indimenticabile Infine, spettacolare l’escursione ad Antiparos per esplorare le grotte sotterranee dove stalattiti e stalagmiti regalano scenari da favola.