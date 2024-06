Scopriamo insieme quali sono le spiagge che devi assolutamente visitare se ti trovi in vacanza nel Cilento. Rimarrai senza parole!

Le vacanze sono iniziate per moltissime persone, mentre per altre bisogna ancora attendere. Ma se siamo in Cilento, o se vogliamo andare quali sono le spiagge più belle che ci lasceranno senza parole per la vista o per il mare? Noi di Viagginews, oggi ti vogliamo indicare le migliori 5.

Prendi assolutamente nota se a breve andrai in questa incredibile località del Sud oppure se già sei li. Siamo certi che non ti pentirai assolutamente, anzi! Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo quali sono.

Quando ci rechiamo in Cilento è davvero impossibile non innamorarsi di questa terra. Non solo per il suo parco Nazionale che è tutelato dall’Unesco, ma anche per le bellissime coste ed il mare che sembra trasparente ed è impossibile non tuffarsi.

Passare del tempo a guardare il mare con questi colori è davvero un toccasana per il cuore e per la mente, ma vediamo quali sono le cinque spiagge top del Cilento. Iniziamo con la Baia del Buon Dormire. Si trova a Palinuro e con le sue grotte è un luogo veramente incantato.

Qui troviamo il famoso Scoglio del Coniglio. Noi vi consigliamo di andare durante la settimana per godere di pace e tranquillità in questa zona così conosciuta. Troviamo anche una spiaggia attrezzata, in questo modo potrete andare anche con i più piccoli. Ottima zona per fare snorkeling.

Passiamo al secondo consiglio, La spiaggia della Marinella. Ci troviamo sempre nella zona di Palinuro ma un po’ più verso sud. Zona ideale se amate le arrampicate. La spiaggia, come potete immaginare è incredibilmente fine. Ci arriviamo via terra senza problemi, ed anche qui ci sono tanti stabilimenti.

Adesso parliamo della Baia di Trentova. Ci siamo spostati questa volta, perché ci troviamo nella zona di Agropoli. Qui troviamo lo Scoglio di San Francesco. Sembrerà di vivere in una cartolina, i colori del mare che si fondono completamente con la natura.

Sai come mai si chiama così? Una leggenda dice che è stata dato questo nome perché sotto uno scoglio c’erano trenta uova di tartaruga e gabbiano. Passiamo alla spiaggia di Leniscelle. Il suo litorale è sabbioso e nei fondali troviamo dei sassolino.

Ecco quindi che si creano effetti cromatici da togliere il fiato. In questa zona ci sono anche delle grotte di interesse Peleontologico. Ultima spiaggia che dovete assolutamente visitare è quella di Pozzallo. Non è semplicissimo arrivare e forse questo è il suo segreto.

Possiamo arrivarci sia via terra che via mare. Dovremmo percorrere una strada sterrata e poi lasciare l’auto per proseguire a piedi. Siamo assolutamente certi che dimenticherai il cellulare, sia per la poca copertura ma soprattutto per il panorama che ci sarà davanti ai tuoi occhi.

Adesso che conosci questi posti incredibili non puoi non prenotare ma ricorda anche che può essere interessante Cosa vedere a Napoli in due giorni