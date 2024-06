Ecco cosa vedere a Napoli in due giorni se avete solo un weekend per fare un viaggio indimenticabile in questa splendida città italiana.

La città di Napoli è ricca di storia e di cultura per cui sono tantissimi i luoghi e i monumenti da visitare, tuttavia se si vuole vedere Napoli in due giorni bisogna necessariamente fare delle scelte ed escludere tanti itinerari. Ma ci sono alcuni luoghi e attrazioni imperdibili che vediamo di seguito.

Ovviamente siamo sicuri che tornerete a Napoli dopo averne assaporato le bellezze in un weekend, ad ogni modo esplorare la città e i suoi dintorni è possibile anche in soli due giorni. Ecco i nostri suggerimenti sulle mete imperdibili di Napoli.

Idea di viaggio e cosa vedere a Napoli in due giorni

Arrivati a Napoli sarete subito travolti dalla proverbiale accoglienza dei napoletani. Potrete poi dedicarvi alla visita della città, partendo dai luoghi più rappresentativi e caratteristici del capoluogo partenopeo.

Per vivere l’atmosfera unica di Napoli dovete cominciare la vostra prima giornata in città partendo dalla scoperta del centro storico di Napoli, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1995, con la seguente motivazione: “Napoli è una delle città più antiche d’Europa, il cui tessuto urbano contemporaneo preserva gli elementi della sua lunga e importante storia”.

Vi troverete ad ammirare la maestosità di piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale e la basilica di San Francesco di Paola. Imperdibile il quartiere di San Lorenzo iniziando da piazza San Gaetano dove si trova la Chiesa di San Paolo Maggiore e la Chiesa di San Lorenzo. Per scoprire cosa c’è sotto il manto stradale fate una visita alla Napoli Sotterranea, resterete davvero stupiti.

Fate una passeggiata lungo Spaccanapoli, la strada che divide il centro storico in due. Qui potrete ammira le chiese barocche e le botteghe artigiane lungo il percorso. Ma anche fermarvi a mangiare qualche classico street food, la celebre pizza napoletana o altri piatti tipici della cucina partenopea.

Visitate anche il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che ospita una vasta collezione di reperti archeologici provenienti da Pompei, Ercolano ma anche opere d’arte storiche e la collezione egizia. Il primo giorno è trascorso, vediamo cosa fare a Napoli nel secondo giorno di visita.

Potete fare un salto al quartiere di Posillipo, situato su una collina con vista panoramica sul Golfo di Napoli per ammirare i lussuosi palazzi e le ville nobiliari della zona ma anche rilassarvi al Parco Virgiliano. Fate una passeggiata lungo il lungomare di Napoli e godetevi il sole e il mare. O scoprite cosa vedere e fare di insolito a Napoli.

Visitate il Castel dell’Ovo, un’imponente fortezza che domina il porto di Napoli. È il castello più antico di tutta la città che si trova su un isolotto nel Golfo. Fermatevi a mangiare a Marechiaro, un suggestivo borgo di pescatori con ristoranti sul mare dove potrete gustare deliziosi piatti di pesce.

Tra le cose da vedere in due giorni a Napoli c’è il Vesuvio, il vulcano attivo che si erge sopra la città di Napoli. E se volete sapere cosa vedere a Napoli in un giorno date uno sguardo alla nostra guida.