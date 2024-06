Baia delle Zagare, cosa vedere nei dintorni di una delle spiagge più belle del Gargano

La Baia delle Zagare è conosciuta anche con il nome di Baia dei Mergoli, cosa vedere nei dintorni di questa bellissima spiaggia in Puglia.

Ecco l’idea giusta per fare una vacanza in Italia in un luogo da sogno. La Baia delle Zagare o dei Mergoli si trova nel comune di Mattinata ed è uno dei luoghi più belli della regione. Il suo nome deriva dai fiori di arancio, perché nei dintorni è pieno di agrumeti.

Ci troviamo nel Parco Nazionale del Gargano per cui la natura è davvero meravigliosa, la macchia mediterranea arriva sulla costa che termina con scogliere bianche a strapiombo sul mare, calette e grotte marine. Intorno alla Baia delle Zagare sono molte le cose da vedere, vi diamo degli spunti proprio qui di seguito, vi serviranno se state pianificando una vacanza in questi luoghi.

Cosa vedere intorno alla Baia delle Zagare

La spiaggia della Baia delle Zagare è fatta di ciottoli dal colore cangiante, in mare la presenza dei due faraglioni la rende perfetta per scattare un selfie ricordo. Si dice che attraversare a nuoto il faraglione a forma di arco noto come “Arco di Diomede” porti fortuna.

Per accedervi si può prenotare una stanza all’Hotel Baia delle Zagare e all’Hotel Baia dei Faraglioni. Come avrete capito si tratta di una spiaggia ad uso privato delle due strutture ma è possibile arrivarci anche via mare, tramite la canoa trasparente che si può noleggiare a Mattinatella per toccare anche altri punti della costa, come Cala della Pipa e Cala della Cattedrale, altrettanto pittoresche. Per altre meravigliose spiagge del Gargano leggete anche la nostra guida.

Per raggiungere l’insenatura si percorre la strada litoranea SP53 e poi si devia per girare in direzione del mare. Dista circa 27 km da Vieste, la “Perla del Gargano” che vale la pena visitare, e 14 km da Mattinata. Però in zona non ci sono parcheggi, tenetelo presente, e l’accesso è a numero chiuso.

Come detto siamo nel comune di Mattinata, quindi non perdete l’occasione di visitare la terrazza dei baci. Poi nelle vicinanze ci sono diverse località da poter raggiungere, tra l’altro a soli 500 metri dalla Baia delle Zagare si può imboccare un sentiero che termina nella vicina Baia di Vignanotica, il “Sentiero dell’Amore”. E poco distante c’è anche la spiaggia Baia dei Faraglioni fatta di sabbia e ghiaia mentre la Cala dei Morti, poco distante, è accessibile solo via mare.