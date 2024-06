Se vi state chiedendo dove andare al mare con il cane ecco la lista delle spiagge per cani nel Lazio tra cui scegliere per le prossime vacanze.

Quando si organizzano le vacanze al mare o al lago e si hanno in famiglia dei pelosotti è ovvio programmare gli itinerari e le destinazioni in modo da assicurarsi che i luoghi che si vogliono visitare ammettano la presenza di animali. Dunque se state pensando di andare in ferie in qualche località del Lazio, ecco le spiagge per cani da selezionare.

Ci sono diverse spiagge per cani in Lazio per cui si tratta di sicuro di una destinazione comoda per chi vuole andare in vacanza e godersi il sole e il mare in questa regione. Scopriamone di più. Continuate a leggere e prendete appunti perché queste informazioni vi risulteranno molto utili.

Quali sono le spiagge per i cani in Lazio

A voi che viaggiate sempre con il vostro amato o la vostra amata quattrozampe farà di sicuro comodo questa lista delle spiagge per i cani nel Lazio. Così potrete valutare al meglio la destinazione da scegliere per prossime vacanze estive al mare.

Ci sono diverse località che offrono la possibilità di andare al mare con il proprio animale, segno che negli ultimi anni è aumentata sempre di più la consapevolezza che i cani sono in tutto e per tutto componenti della propria famiglia e chi li ama non va in vacanza senza di loro. Quindi l’offerta è aumentata e anche nel Lazio è possibile trovare diverse spiagge con accesso libero ai cani.

Eccone la lista delle spiagge di Roma e di altre zone, con tutti i nomi degli stabilimenti pet friendly che potete trovare lungo il litorale laziale.

Dog Beach Saint Tropez a Tarquinia

Sabau Beach a Sabaudia

Spiaggia della Bufalara a Sabaudia

Baubeach a Fiumicino

Il Leone e La Vite a Gradoli

El Perro Academy & Fitness a Castel Gandolfo

La Pineta Blu a Montalto di Castro

Tequila Dog Beach a Montalto di Castro

Spiaggia di Martignano a Campagnano di Roma

Spiaggia dei Gabbiani al Lago di Bracciano (tra i posti da vedere nel Lazio )

) Oasi di Bianca a Fiumata

Sabbianera Super Beach a Anguillara Sabazia

Vi raccomandiamo, a prescindere dal luogo dove avete deciso di andare in vacanza al mare nel Lazio, di cercare sempre delle informazioni aggiornate. Perché ci possono essere delle disposizioni urgenti o ordinanze comunali che possono limitare l’accesso agli animali alle spiagge libere. Inoltre verificate sempre presso gli stabilimenti balnerari indicati se ci sono state variazioni. E se ci sono regole da osservare per l’accesso con i vostri amici a quattro zampe.