Baia dei Turchi in Puglia: tutto quello che devi conoscere

Scopriamo qualcosa in più su questa incredibile località che si trova in Puglia. Un paradiso per le tue prossime vacanze.

L’estate è ormai entrata nel vivo e quasi tutti hanno prenotato le proprie vacanze. Ma se ancora non lo avete fatto vi sveliamo qualcosa di incredibile su un luogo magico. Sembra quasi di essere lontanissimi dall’Italia ed invece siamo in Puglia.

La bellissima Baia dei Turchi è un luogo incantato che tutti devono visitare almeno una volta nella vita. E quale miglior occasione se non quella delle vacanze estive? Ecco quello che devi assolutamente sapere su questo posto incredibile.

Baia dei Turchi: tutte le info utili e non solo

Vuoi vivere un mare dai colori caraibici? Sei nel posto giusto! La Baia dei Turchi si trova in Salento ed è davvero magica. Puoi trovare la sabbia bianchissima, le rocce ed una pineta. Insomma tutto quello che desideri per la tua vacanza di relax al mare.

Noi oggi ti dare tutte le informazioni possibili per quanto riguarda il tuo viaggio nella bellissima Otranto e se ancora non hai prenotato siamo quasi certi che lo farai alla fine del nostro articolo. Come prima cosa iniziamo dicendo come mai si chiama in questo modo?

Tutto risale al 1480 quando il comandante Acmet Pascià sbarca con la sua flotta in questa baia e attacca Otranto. L’assedio durò circa due settimane. Circa 813 martiri non vollero rinnegare la loro fede cristiana e vennero decapitati. Le loro reliquie sono custodite nella cattedrale di Otranto e nei giorni del 13 e del 14 agosto si festeggiano i Santi Martiri.

Ma dove si trova di preciso? A pochissimi chilometri da Otranto e rientra nell’Oasi protetta dei Laghi Alimini. Come ci possiamo arrivare? Se viaggiamo con l’autobus ed arriviamo da Lecce prendiamo la linea 101, direzione Porto e proseguiamo poi a piedi per circa 2 chilometri. Se arriviamo da Otranto, prendiamo lo stesso autobus ma da Via Alimini vicino all’Eurospin.

Veniamo con la macchina? Prendiamo la SS16 da Lecce e poi la Sp48 direzione Martano, proseguiamo verso Otranto e prendiamo la SP341. Sono circa 50 km. Ma una volta arrivati alla Baia dei Turchi come parcheggiamo? Ci sono diversi parcheggi che hanno anche la navetta inclusa nel parcheggio. Arriviamo alla bellissima spiaggia.

La spiaggia della Baia dei Turchi è stata nominata tantissime volte dalla Bandiera Blu e dalle 5 vele di Legambiente. Ha un’acqua cristallina. Ci sono tantissime calette sabbiose che si alternano a della bassa scogliera. Troviamo, oltre alla parte selvaggia, anche uno stabilimento balneare.

Ecco perché è perfetta sia per le famiglie con bambini, anche piccoli, che per i giovani. Adesso che hai tutte queste informazioni siamo quasi certi che se non hai ancora prenotato andrai di corsa! Se ti interessa leggi anche il nostro approfondimento Puglia, dal Gargano al Salento i 10 villaggi turistici più belli della regione