Tre giorni in Chianti, dove andare e cosa vedere: tutto quello che non si deve perdere

Come immergersi nel fascino del Chianti, tutto quello che si può visitare, dove andare e cosa fare per una vacanza meravigliosa.

Il Chianti è uno dei luoghi più particolari da visitare in Toscana, tra i più affascinanti sicuramente e vivere qui anche solo tre giorni sarà un’esperienza meravigliosa sia dal punto di vista paesaggistico che culinario. E’ un luogo unico, dove lasciarsi trasportare dai sapori del vino e dalla magia delle colline verdi la cui vista emoziona chiunque la ammiri.

Il Chianti è ricco di borghi da vedere e luoghi da ammirare, se si hanno a disposizione solo tre giorni è bene conoscere quali sono quelli che non si devono assolutamente perdere, così da rendere questa breve vacanza completa e unica. C’è tanto da fare e per questo avere un elenco delle location imperdibili potrà essere davvero utile.

Chianti, cosa fare e cosa vedere in tre giorni

Il Chianti – che è la zona che va dalla provincia di Firenze a quella di Siena – è ricco non solo di panorami mozzafiato con le sue colline suggestive, ma è un luogo dove meravigliosi borghi si alternano a castelli storici e dove ogni gita o passeggiata si conclude con un bel pranzo o una cena in una osteria caratteristica. Dalle Gaiole in Chianti a Monteriggioni, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Monteriggioni, la fortificazione imperdibile

E’ uno di quei luoghi che non si può evitare di visitare se si trascorrono tre giorni nel Chianti, un borgo medievale che si trova sulla cima di una collina ed è circondato dalla campagna del Senese, si visita in poco tempo perché il centro storico è davvero piccolo, con tante stradine affascinanti.

Il borgo di Gaiole, la splendida “città mercato”

Quest’affascinante borgo è situato sul corso del torrente Massellone ed è nato praticamente nel XIII secolo con la funzione di città mercato, diventando uno dei luoghi più importanti del Chianti. Da qui parte la Strada dei Castelli, dove si trovano quelli più belli, quello di Cacchiano, di Brolio, Meleto, di Ama, Vertine e San Polo in Rosso.

Panzano in Chianti, tra storia e prodotti tipici

Questo borgo è famoso in tutto il mondo per i suoi panorami da mozzare il fiato e i prodotti tipici che sono davvero molto gustosi. Qui tutti i turisti si fermano a mangiare all’Antica Macelleria da Cecchini, dove i padroni di casa deliziano non solo con piatti ottimi, ma anche con la loro ospitalità.

Badia a Coltibuono, un fascino senza tempo

Si tratta di un ex complesso monastico totalmente circondato dal verde, oggi è diventato un agriturismo e un’azienda agricola, dove è suggerito fermarsi a mangiare per gustare tutti i veri prodotti a km zero. Qu c’è anche l’Abbazia di San Lorenzo, che è aperta al pubblico per essere visitata.