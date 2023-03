I borghi del Chianti più belli da vedere in questo periodo

Alcuni paesaggi italiani come i borghi sono veri spettacoli nella natura, luoghi che tutto il mondo ci invidia per le loro caratteristiche ma anche per le attività che è possibile fare, tra cantine e degustazioni.

In particolare è il Chianti una terra da scoprire con le sue mille bellezze tra le terre che abbracciano Siena e Firenze. Un luogo di pace e tranquillità dove passare un periodo all’insegna del gusto.

Un viaggio in questa zona permette anche di ammirare dal vivo alcune delle cantine migliori del mondo, la Toscana è una terra veramente preziosa per la cultura del vino e quindi una scelta che vale la pena fare.

I borghi più belli del Chianti

Tra i borghi più belli c’è sicuramente Montefioralle che è una piccola frazione di Greve in Chianti, tra le colline. Qui ci sono molte strutture di stampo medievale e delle proprietà che risalgono addirittura ad Amerigo Vespucci. Il principale edificio è la sua chiesa, intitolata a Santo Stefano. Le opere di pregio però sono veramente tante e da visitare assolutamente perché sono un percorso nel passato.

Di grande bellezza anche Panzano che si trova tra Firenze e Siena, questa è una terra di vino tra le migliori dove ci sono anche aree di grande bellezza. In particolare tra i suoi luoghi migliori la pieve di San Leolino che risale al X secolo, la chiesa di Santa Mariana e l’oratorio che risale al XII secolo. Il cuore storico di Greve in Chianti è veramente spettacolare, in particolare la zona della piazza del Mercato e il convento di San Francesco. Oltre il Museo di Arte Sacra con le opere d’arte storiche in zona vale la pena degustare vino e soprattutto olio.

Il borgo di Castelnuovo Berardenga è ricco di ville e giardini, ha una struttura molto particolare con tante vigne. Questa zona si estende per chilometri nel verde. Da vedere assolutamente la chiesa di San Giusto e Clemente e villa Chigi Saracini. Il torrente Massellone è un angolo di natura che unisce il Chianti al Valdarno, qui è possibile visitare Gaiole in Chianti che ha una forma particolare, vengono organizzati molti eventi quindi è veramente divertente per le famiglie.

Castellina in Chianti è famosa per vino e salumi e in generale per le prelibatezze enogastronomiche. Qui è possibile scorgere la rocca di Castellina ma anche la tomba etrusca che ha delle dimensioni praticamente gigantesche. Molto famosa è anche la chiesa.

Queste sono vere e proprie perle del Chianti che vale la pena visitare durante un tour per la Toscana.