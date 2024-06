Tra le novità Gardaland di quest’anno spicca una nuova attrazione dedicata a tutti coloro che amano sentire l’adrenalina addosso!

Dopo mesi di annunci e anteprime finalmente dal mese di giugno 2024 è disponibile una nuova attrazione per le famiglie che vogliono divertirsi e sognare al Gardaland Resort. La premessa è d’obbligo, si tratta di una giostra adatta agli amanti del brivido e dell’adrenalina.

Se quindi avete intenzione di godervi una giornata memorabile scoprite, tra le tante attrazioni cult del parco divertimenti, anche questa novità che si candida ad essere tra le più apprezzate dai temerari di tutte le età.

La novità a Gardaland quest’anno si chiama Wolf Legend

Il parco divertimenti offre una vasta gamma di attrazioni per tutte le età, oltre 40, tra cui montagne russe emozionanti, spettacoli dal vivo sempre diversi ed emozionanti. Oltre ad attrazioni acquatiche e aree a tema. Infatti tutto il resort è diviso in diverse sezioni come Fantasy Kingdom, Adventure Kingdom e Explorer Kingdom. Ognuna con le proprie attrazioni e divertimenti. E durante diversi periodi dell’anno si organizzano eventi e aperture speciali.

Gardaland Park vi aspetta dunque con le classiche attrazioni capaci di coinvolgere i bambini più piccoli ma anche di divertire gli adulti. E da giugno di quest’anno a Gardaland Resort è arrivata la novità. Una nuova attrazione chiamata Wolf Legend. Il nome della nuova attrazione dice già tutto, ruota intorno alla leggenda del Lupo.

Protagonista della giostra è un lupo, colpito da una maledizione che lo ha trasformato in una gigantesca pietra. Il lupo appare con le fauci aperte da cui spunta la giostra.

La nuova scenografica attrazione è una “Drop & Twist Tower”, una torre a caduta che solo i più temerari non avranno timore ad affrontare. Saliti a bordo si potrà aiutare a togliere la maledizione del lupo scoprendo la pietra viola con scintillanti simboli da decifrare.

Il tutto tra effetti di luce e nuvole di fumo. Quando si arriva al punto più alto dell’attrazione si scenderà rapidamente, diciamo pure che si precipiterà di colpo, mentre la giostra ruoterà ripetutamente attorno all’asse della torre. Insomma, il divertimento è assicurato! Se vi state chiedendo cosa fare a Gardaland, c’è l’imbarazzo della scelta.



Per salire sull’attrazione mozzafiato bisogna avere un’altezza minima di 105 cm. I bambini fino a 130 cm devono essere accompagnati da un adulto che può avere a fianco a sé massimo due piccoli.

Infine, a coloro a cui piacciono i giochi d’acqua, in estate è un must la visita al LEGOLAND® Water Park. Mentre per andare alla scoperta delle bellezze sottomarine c’è il SEA LIFE Aquarium con acquario e tunnel Oceanico che permettono esperienze memorabili come l’incontro con i leoni marini. Ricordiamo che Gardaland si trova a Castelnuovo del Garda, vicino al Lago di Garda, ed è il parco divertimenti più grande d’Italia e uno dei più visitati in Europa.