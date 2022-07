Senza dimenticare poi Prezzemolo, la mascotte del parco divertimenti che più volte al giorno insieme alla sua “fidanzata” e alla tigre regalano al Teatro della Fantasia uno spettacolo davvero molto simpatico. Alla fine di questo è possibile anche fare delle foto con questi eroi giganteschi e molto dolci, controllati da un personale a grandezza di bambino e che lavora sempre col sorriso sulla bocca.

Proprio qui va fatta un’attenta riflessione perché Prezzemolo non parte avvantaggiato come i personaggi di Disneyland Paris, senza tutta la spinta dei cartoni animati che si sono alternati sul piccolo schermo negli anni.

Le giostre a Gardaland per i grandi

Non mancano le giostre per i più grandi e più spericolati, cose non per tutti che inevitabilmente portano il personale a disporre delle regole e a esentare da queste le persone più fragili a livello di salute.

Non ci riferiamo tanto a Oblivion o allo Space Vertigo quanto al Raptor o al Blue Tornado. Ci sono tanti giochi poi dedicati alle famiglie con numerose piroette all’interno dell’acqua e viaggi nella fantasia. Fino a Jumanji The Adventure che è una sfida in una giungla ricostruita a tema con il famoso film con Robin Williams protagonista.

Legoland Water Park, un po’ di fresco nel caldo afoso dell’estate

Legoland Water Park arriva come una manna dal cielo in queste giornate di caldo afoso di inizio estate. Infatti ci troviamo di fronte a un parco acquatico in mezzo alle attrazioni legate ai simpatici mattoncini Lego che hanno accompagnato l’infanzia di tutti noi. Ci si può rinfrescare al Pirate Bay o muoversi tra le scoperte del Lego Creation Island. Scivoli pazzeschi, ma sempre a prova di bambini, li troviamo in Jungle Adventures.

Per i più piccoli invece è stata pensata l’area Duplo Splash con la possibilità di immergersi nell’acqua in un ambiente decisamente protetto. In scala troviamo i monumenti più belli del nostro paese, in formato Lego ovviamente, invece in Miniland. Lego River Adventure ci porta con dei gommoni personalizzati dai mattoncini all’interno di un fiume lento dove ci si muove con grande tranquillità e dove i bambini, ma anche i più grandi, possono divertirsi.

Sea Life Aquarium, lo splendido mondo sottomarino

Il Sea Life Aquarium non sarà il più grande acquario d’Europa, ma avendone visitati molti altri sicuramente ci rendiamo conto di trovarci di fronte a un percorso veramente straordinario che può portarci ad affrontare numerosissime specie acquatiche in un ambiente sereno e con un gioco di luce sempre molto avvincente. Si passa dalle acque dolci all’Amazzonia fino al porto.

Interessanti sono quelle che poi vengono chiamate “specie aliene” cioè degli esseri viventi introdotti in un ambiente diverso da quello di nascita e che creano con le loro strutture eterogenee degli spettacoli veri e propri per gli occhi. Per i bambini poi c’è il momento anche di giocare nelle vasche interattive che stimolano la mente, la fantasia e danno modo ai genitori di giocare con i loro bambini facendoli imparare.

Perché andare a Gardaland: le nostre opinioni

Le considerazioni finali su Gardaland ci portano a rispondere alla domanda che fornisce il titolo a questo pezzo. Il parco non ha nulla da invidiare a Disneyland Paris perché costruito proprio per far interagire e divertire sia grandi che piccini. Non abbiamo assistito, nella nostra giornata a Gardaland, a file chilometriche come si legge spesso eppure siamo stati lì di domenica. Abbiamo trovato personale cortese e molto preparato, abile a gestire anche le eventuali problematiche che si svolgono.