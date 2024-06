Cosa vedere a Firenze in tre giorni, come riuscire a non perdersi nulla

Firenze è una delle città più belle d’Italia, piccola ma ricca di cose da vedere, visitarla in tre giorni è possibile: cosa vedere.

Firenze è una città d’arte e come tale ha una quantità di meraviglie da visitare che si devono assolutamente conoscere, in tre giorni si possono vedere tantissime cose, l’importante è sapere bene cosa non si deve perdere, i luoghi più curiosi e affascinanti, così da ottimizzare al meglio il tempo e assaporare la vera città fiorentina.

Sicuramente prima di partire è bene conoscere i luoghi dove mangiare la migliore schiacciata di Firenze, piatto tipico della città toscana che va assaggiato se si è in visita qui. Poi conoscere le tappe da visitare giorno dopo giorno sarà un buon punto di partenza per organizzare la “gita fiorentina perfetta”.

Firenze, tutto quello che si deve vedere in soli tre giorni

Dalla Cupola di Brunelleschi al David di Donatello, Firenze è ricca di meravigliose opere d’arte che sono icone del nostro Paese nel mondo, ma è anche molto altro. Come ogni luogo, anche la città toscana ha una serie di attrazioni che sono meno turistiche e al contempo incantevoli, una volta visionata la guida ai musei da visitare, può iniziare il tour: i luoghi imperdibili.

Palazzo Medici Riccardi, la prima casa dei Medici

Si tratta del palazzo rinascimentale più importante, l’emblema di questo movimento artistico che oggi è la sede della Provincia e della Prefettura. Al suo interno c’è la splendida Galleria Riccardi, una stanza lunga con pareti a specchio, decorazioni dorate e volta affrescata, un luogo dove si resta davvero incantati. Qui sono sicuramente da visitare anche la Biblioteca Riccardiana e la Cappella dei Magi.

La Basilica di Santa Maria Novella, una delle più belle chiese fiorentine

Tutti si dirigono subito al Duomo, ma questa basilica del Quattrocento a firma di Leon Battista Alberti è uno splendore raro, la facciata è uno spettacolo ed è una di quelle cose che bisogna ammirare almeno una volta nella vita.

Il Giardino di Boboli

Dopo aver passeggiato tanto, ci si potrà rilassare in questo meraviglioso spazio, che rappresenta l’esempio vero e proprio di giardino all’italiana, a Firenze anche uno spazio verde è espressione d’arte, per questo è una tappa da non perdere.

Il belvedere di Piazzale Michelangelo

Una città la si conosce anche guardandola dall’alto, per questo visitando Firenze in tre giorni, non si può perdere la veduta dall’alto di Piazzale Michelangelo, il suggerimento è quello di andarci al tramonto, così da godere di una luce che mozza letteralmente il fiato.

Opificio delle Pietre Dure

Anche questo è un luogo unico nel suo genere, interessante soprattutto per gli amanti del restauro. Al suo interno, infatti, c’è un percorso che mostra tutte le tecniche utilizzate dai restauratori, che ridanno luce alle opere d’arte.

Dagli Uffizi al David di Donatello, c’è davvero tantissimo da vedere a Firenze, una città magica in cui bisogna camminare sempre con uno sguardo attento per non perdersi nulla e immergersi in un panorama artistico di altissimo livello.