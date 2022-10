Dove mangiare la migliore schicciata di Firenze? i 5 luoghi imperdibili

Il simbolo di Firenze è sicuramente la schiacciata, una sorta di panino realizzato ad arte dal gusto perfetto, con un equilibrio di sapori. Una tappa doverosa durante una visita in città, scopriamo le migliori.

La schiacciata è costituita da due caratteristiche: il ripieno, che deve essere ovviamente ben fatto, sia nel gusto che nei prodotti utilizzati e chiaramente poi l’impasto della schiacciata, che garantisce un risultato perfetto.

La città è ricca di luoghi dove poter assaggiare la schiacciata ma non sono tutti uguali e soprattutto il risultato non è mai lo stesso. I prezzi per questo prodotto si aggirano in media dai 4 ai 6 euro e sono porzioni abbondanti che garantiscono un pranzo intero.

La schiacciata migliore di Firenze

Un luogo incredibile dove assaggiare una schiacciata a dovere è Schiacciavino che si trova in zona Santa Croce. Questo vende le classiche schiacciate fiorentine ripiene di prodotti deliziosi e soprattutto tipici toscani. L’ambiente è molto intimo e semplice, il personale super accogliente e la schiacciata, con un bel bicchiere di vino, vi cambierà la giornata.

Al secondo posto si trova il Forno Becagli che è molto famoso, si tratta di un forno che lavora da ben cento anni e sforna tante delizie differenti. L’impasto è corposo e sempre caldo, le schiacciate vengono vendute sia ripiene che solo pane. Da provare assolutamente quella stracchino e rucola che è veramente notevole. Il locale si trova non lontano dalla Basilica di Santa Maria Novella.

Al terzo posto troviamo il Bufalo trippone, un luogo molto accogliente dove le schiacciate sono tutte particolari. Questo sicuramente è il grande segreto, si va dal salame di cinghiale alle salsine, insomma per tutti i gusti e i palati. Perfetto per chi ama le sperimentazioni, si trova non lontano da Palazzo Vecchio.

Anche Chalet del Valico è ideale per una sosta, qui le schiacciate sono golose e molto ricche, anche l’impasto cambia c’è quello all’olio, alla cipolla. Tra le schiacciate più buone c’è sicuramente quella ai funghi porcini. Si trova vicino al Parco del Casentino ed è una delle tappe da provare assolutamente a Firenze.

Ultima, ma prima nel gusto, è sicuramente la schiacciata dell’Antico Vinaio. In questo caso non è solo “fumo” ma è tutto arrosto. La fama generata dal locale non è a caso e non è solo per moda, si tratta senza dubbio della migliore schiacciata di Firenze e forse in assoluto. Il prodotto è vincente, tanto nel gusto quanto nella farcitura, sempre abbondante. I prezzi sono più che onesti e ci sono diverse sedi in tutta la città ma anche nel resto d’Italia e del mondo.

La schiacciata è perfetta per un pasto, una gita fuori porta ma anche come merenda o aperitivo. Una di quelle cose che bisogna per forza assaggiare a Firenze.