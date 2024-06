Costa degli dei: le spiagge incantevoli che devi visitare almeno una volta

Alcune spiagge sono davvero incredibili e non puoi non averle mai viste. Rimedia assolutamente con l’arrivo dell’estate. Loro sono top!

È arrivato il momento di pensare alle vacanze e di come passeremo alcuni giorni in totale relax senza pensare al lavoro o ad altro. Alcune zone d’Italia poi sono perfette per trascorrere questo tempo, come la Calabria e la bellissima Costa degli Dei.

Noi oggi però, ti vogliamo indicare le spiagge indimenticabili che devi assolutamente andare a visitare se hai deciso di trascorrere le tue vacanze qui. Non ci dilunghiamo oltre ed andiamo a scoprire questi posti incantati. Anche tu sarai senza parole!

Costa degli Dei: le spiagge da visitare assolutamente

Passare delle giornate al mare piace a tutti ma se poi abbiamo anche un’acqua cristallina ed una spiaggia bianchissima cosa c’è di meglio? Nella Costa degli dei possiamo trovare paesaggi di ogni genere e per tutte le esigenze. Ecco quindi che vi abbiamo indicato quelle assolutamente imperdibili.

Sono ben sei ed ognuna ha una particolarità. Quindi andiamo a vedere quali sono e prendiamo nota se trascorreremo qualche giorno della nostra estate in queste zone.

Paradiso del Sub Zambrone. Si tratta di una caletta che sa di selvaggio e di paradiso. Il mare è cristallino e la sabbia super fine. I fondali sono bassi e bianchi. Sembra di essere ai tropici!

Grotticelle a Capo Vaticano. In questo posto si uniscono ben tre spiagge tutte con una sabbia bianca e fina. È ricchissima di insenature ma durante il picco di stagione può essere difficile trovare posto.

Tropea. Questa è una vera e propria perla, troviamo la spiaggia del mare piccolo e la Grotta del palombaro. Sono tutte zone incredibilmente belle ma abbastanza affollate. Non potete poi perdere la spiaggia della rotonda.

Mochelino. Questa è una caletta bellissima con una scalinata verso il mare. Una sorta di oasi selvaggia che forse non è proprio semplice con i più piccoli perché non c'è nulla e dovete portarvi tutto il necessario.

Jappolo. Ci troviamo vicino a Coccorino. Una zona perfetta per la famiglia dove tutto è a portata di mano e ci possiamo rilassare senza problemi. Il 4 agosto c'è anche al ""Sagra du Pruppu", ovvero del polpo, che è da vedere assolutamente.

Spiaggia di Riaci. Ci troviamo davanti ad alte rocce con vegetazione e profumi fruttati con diverse grotte ed una bella spiaggia. Il fondale è incredibile! Quindi sono d'obbligo maschera e boccaglio.

Adesso che conosci questi posti magici non puoi fare altro che andare a scovarli se ti trovi a soggiornare nella Costa degli dei. Noi ti consigliamo assolutamente di farlo perché sono luoghi incontaminati, in alcuni casi, che vale assolutamente la pena di visitare. Se vuoi vedere e visitare altro questa zona incredibile del nostro paese non puoi non aprire la nostra guida su cosa fare in Calabria.