Spiaggia della Rotonda: sapete perché è una delle più belle del mondo?

Una delle spiagge più belle del mondo ce l’abbiamo noi in Italia, nel profondo sud della Calabria: la Spiaggia della Rotonda. Ecco perché merita almeno una visita una volta nella vita.

La Calabria una delle regioni più belle d’Italia, piena di tradizioni e amata soprattutto per il suo mare cristallino e le sue spiagge meravigliose. Proprio qui si trova una delle spiagge più belle del mondo secondo la nostra redazione, chiamata Spiaggia della Rotonda.

Questa spiaggia è una delle più famose di Tropea, famosa località balneare calabra frequentata da tantissimi turisti ogni anno ma ancora non così in vista come dovrebbe. Dopo la lettura di questo articolo, siamo certi che non potrete fare a meno di prenotare una vacanza lì, per vedere la bellissima Spiaggia della Rotonda.

La Spiaggia della Rotonda, perché è una delle più belle del mondo

Lasciate perdere i Caraibi, le Maldive e tutte le isole paradisiache che vi vengono in mente: il paradiso è in Italia alla Spiaggia della Rotonda.

Questa spiaggia di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, può tranquillamente vantarsi di essere una delle più belle del mondo, grazie alla sua bellezza naturale e a tante altre caratteristiche. La spiaggia della Rotonda fa parte della costa degli Dei, che va da Pizzo Calabro a Nicotera, imperdibile se si è su questo litorale.

Sabbia bianca, mare cristallino anche se tira vento, dei colori stupendi, pesci che ti accompagnano durante il bagno: tutto questo è la spiaggia della Rotonda, uno spettacolo per gli occhi e la mente. Questa spiaggia indimenticabile si trova ai piedi della rupe su è posta la cittadina di Tropea, delimitata dallo scoglio chiamato di San Leonardo, dal quale si può godere di una vista fantastica.

Il panorama che si vede dalla spiaggia è molto particolare, visto che è situata proprio di fronte il vecchio borgo di Tropea, affascinante e pittoresco che dona a questo luogo un tocco ancora più speciale. Inoltre, fare il bagno con la caratteristica chiesa di Santa Maria come sfondo non ha prezzo e da qui, soprattutto nei giorni estivi, si gode di un tramonto davvero mozzafiato.

Che aspettate a prenotare? Non si può assolutamente perdere una giornata su una delle spiagge più belle del mondo!

Tropea, ecco le ragioni per cui andare

Molto conosciuta in Italia e in Europa, Tropea è una delle destinazioni italiane estive più belle che si possano mai visitare.

La città è arroccata sul Mar Tirreno e fa parte della Costa degli Dei, straordinariamente bella con spiagge fantastiche, un affascinante centro storico e ristoranti dove mangiare specialità sempre fresche e di stagione. Tropea è letteralmente mitica: una leggenda, infatti, narra che sia stata fondata da Ercole, il figlio di Zeus, onorato con il nome della piazza principale, Piazza Ercole.

Le sue spiagge sono magnifiche, a partire dalla già citata Spiaggia della Rotonda. Due chilometri e mezzo di spiagge bianche incontaminate, tra le più pulite e le più belle d’Italia. Formazioni rocciose spettacolari, scogliere, insenature e grotte punteggiano la costa, che regala un’acqua cristallina e caraibica. A picco sulle spiagge di Tropea, su un promontorio roccioso, si trova il Santuario di Santa Maria dell’Isola, un monastero benedettino del VI secolo. Facendo un po’ di trekking e salendo circa 300 gradini su una scala costruita nella roccia intorno al 1810, si potrà visitare e godere di un panorama mai visto in vita vostra.

Il centro storico di Tropea, poi, è perfetto, sembra quasi un set cinematografico. Negozi di prodotti tipici e artigianali, tra cui le famosissime cipolle di Tropea, vie e stradine in cui immergersi e tanti locali dove trascorrere una piacevole serata fanno del borgo di Tropea un luogo magico, da non farsi sfuggire.

