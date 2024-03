Borsoni da viaggio: la soluzione perfetta per viaggiare con stile e comfort

Chi viaggia spesso sa quanto sia importante avere con sé il bagaglio ‘giusto’, in relazione alla destinazione ed alla durata del viaggio. A tal proposito esistono tante opzioni, molto diverse tra loro, in grado di soddisfare esigenze specifiche, sia dal punto di vista pratico sia rispetto al mezzo con il quale si è scelto di viaggiare.

Da questo punto di vista, i borsoni rappresentano spesso una valida alternativa a trolley e valigie rigide, in quanto particolarmente pratici e versatili. Ma come scegliere il borsone ‘giusto’?

La risposta è semplice: basta tenere in considerazione tutte le caratteristiche imprescindibili che deve avere questo tipo di bagaglio, così da poter individuare il modello in grado di soddisfare al meglio le proprie necessità di viaggio.

I vari modelli di borsoni da viaggio

Si fa presto a dire ‘borsone’ ma, in realtà, in commercio esiste un’ampia scelta di modelli che differiscono tra loro non soltanto per forma e dimensione, ma anche per accessori e funzionalità.

Il borsone classico è una sacca, quasi sempre rettangolare, con una doppia maniglia e uno spallaccio che funge da tracolla; in base allo stile e al design, può avere una o più sacche laterali e differenti dispositivi di chiusura (oltre alle canoniche zip).

I borsoni-zaino, invece, ricordano un po’ degli zaini di grosse dimensioni, con una coppia di spallacci (solitamente regolabili) che permette di portare il bagaglio in spalla anziché a mano.

I borsoni trolley, infine, sono una sorta di ibrido, in quanto uniscono le caratteristiche tipiche di un borsone con una maniglia rigida estensibile come quella dei trolley. Non sono molti i brand che possono offrire una tale varietà di opzioni; tra questi c’è Carpisa, che sviluppa un ampio catalogo all’interno del quale trovano posto modelli di vario tipo; ogni borsone da viaggio Carpisa risponde ad esigenze specifiche, ed è in grado di adattarsi ai bisogni di viaggiatori molto diversi tra loro.

Come scegliere il borsone giusto per ogni occasione

Un borsone funzionale e di qualità può essere un ottimo compagno di viaggio, a patto che abbia caratteristiche funzionali al tipo di spostamento.

Per quanto riguarda le dimensioni, ad esempio, è bene non optare per modelli troppo grandi, né troppo piccoli; nel primo caso, infatti, la struttura morbida del borsone può rendere scomodi gli spostamenti. Se troppo piccolo, il borsone non consente di avere con sé tutto il necessario; se viene riempito eccessivamente, si rischia di mettere sotto pressione le cerniere.

Naturalmente, bisogna poi valutare i materiali con cui è fatto il borsone. Nella maggior parte dei casi si tratta di tessuti tecnici o sintetici; l’importante è che siano abbastanza resistenti agli agenti atmosferici e in grado di garantire una buona robustezza.

A buoni materiali devono associarsi finiture di qualità, specie nei punti di giunzione maggiormente soggetti a stress e sovraccarico.

Per quanto riguarda il design, i borsoni hanno quasi sempre la stessa forma; a fare la differenza tra i vari modelli sono il numero e la conformazione delle tasche esterne. Esse possono risultare particolarmente utili per chi ha bisogno di organizzare i vari oggetti da portare in viaggio e vuole destinare quelli più robusti ai vari tasconi esterni.

Infine, un borsone da viaggio ‘ideale’ deve essere funzionale anche in termini ergonomici. Questo aspetto è fondamentale non soltanto per i modelli ibridi borsone-zaino, ma anche per quelli più tradizionali.

La tracolla deve essere imbottita, almeno nella zona di appoggio alla spalla, mentre eventuali spallacci dovrebbero a loro volta essere imbottiti e regolabili, così da non rendere troppo gravoso il trasporto del bagaglio.

Nel caso dei borsoni-trolley, infine, la praticità è legata soprattutto alla presenza delle ruote agli angoli, che permettono – assieme alla maniglia – di ‘trascinare’ il borsone senza doverlo mettere in spalla.