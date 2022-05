Come scegliere il migliore borsone da viaggio per partire evitando le restrizioni legate alle dimensioni del bagaglio a mano?

Per via delle restrizioni applicate da molte compagnie aeree in merito alle dimensioni del bagaglio a mano, sempre più turisti e vacanzieri optano per un borsone da viaggio.

Comodo, abbastanza pratico e sicuramente rientra nelle dimensioni consentite dalla compagnia aerea con cui si viaggia. Un borsone da viaggio, per essere considerato al top deve però avere alcune caratteristiche specifiche! Vedremo allora quali sono i migliori, dove acquistarli e quanto costa un borsone per le vacanze!

Le caratteristiche del borsone da viaggio

Sembrerà assurdo pensare che sia necessaria una guida alla scelta del miglior borsone da viaggio. In realtà, addentrandosi nelle caratteristiche di questi accessori, vi renderete conto che ci sono molte cose da sapere. A cominciare dalle caratteristiche che deve avere per essere utile e pratico:

Come si può trasportare: un borsone da viaggio top deve avere diverse possibilità di trasporto . Le due maniglie classiche per portarlo a mano, ma anche una tracolla e – perché no – se avesse anche un piccolo manico e delle rotelline come una mini valigia diventerebbe ancora più comodo soprattutto in aereoporto.

. Le due classiche per portarlo a mano, ma anche una e – perché no – se avesse anche un piccolo manico e delle come una mini valigia diventerebbe ancora più comodo soprattutto in aereoporto. Il tessuto: il miglior borsone per una vacanza deve essere pronto a tutto, proprio come voi! Meglio quindi evitare la pelle o lo scamosciato, anche se possono sembrare super intriganti ed interessanti. Optiamo invece per un tessuto traspirante e soprattutto anti-pioggia . Così, in caso di intemperie, non vi ritroverete con i vestiti bagnati.

. Così, in caso di intemperie, non vi ritroverete con i vestiti bagnati. Le dimensioni: controllate i siti e le policy sul bagaglio a mano per la vostra compagnia aerea. Più o meno sono simili e quindi, prima di comprare il vostro borsone da viaggio fate un check che rientri in quelle misure.

I migliori borsoni per una vacanza

I migliori borsoni da viaggio quindi sono quelli che rispondono ai tre punti che vi abbiamo elencato prima, ma che, soprattutto, soddisfano la vostra esigenza di viaggiatori. Potreste anche optare per un modello più piccolo se, infatti, siete soliti partire con pochissimi vestiti.

Online ci sono moltissimi modelli che potete visionare anche se uno dei più apprezzati e che adoriamo anche noi, è quello del famoso brand spagnolo Mr. Wonderful. Carinissimo, super cute questo borsone da viaggio è in tela di cotone e ha qualche dettaglio in ecopelle. Ovviamente ha sia due maniglie che una tracolla per la spalla e una tasca interna foderata con zip per proteggere i vostri elementi più delicati. Ovviamente ce ne sono molte altre anche di Adidas e di Nike o di altre marche e colori.

Quanto costano?

Nemmeno a dirlo il prezzo è variabile a seconda delle caratteristiche. Si parte dai 30 euro, ma si può arrivare anche fino agli 800 euro!

Avete già scelto il vostro?

Dopo questa guida super sui migliori borsoni da viaggio siete pronti per comprare il vostro nuovo compagno di avventure e partire!