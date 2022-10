I posti più belli del Lazio aprono le porte per un weekend: dove andare

Giornate FAI di autunno: ecco i posti più belli del Lazio aprono le porte per un weekend: dove dovete andare e cosa vedere. Tutte le informazioni utili.

Grande attesa per la nuova edizione delle Giornate FAI d’autunno che si svolgeranno in tutta Italia il prossimo weekend, sabato 15 e domenica 16 ottobre. Qui vi segnaliamo i luoghi da visitare nel Lazio, molti dei quali normalmente chiusi e che apriranno al pubblico in via eccezionale.

Imparare a conoscere il nostro patrimonio storico, artistico, culturale, naturale e paesaggistico è condizione indispensabile per conoscere il nostro Paese. La ricchezza di beni architettonici e naturali è spesso poco nota a tanti italiani che non conoscono le bellezze di cui sono circondati.

Andare alla scoperta di queste meraviglie non è soltanto il modo di conoscerle ma anche imparare ad amarle e di conseguenza proteggerle. A questo scopo sono state organizzate del giornate del FAI – Fondo Ambiente Italiano, per far scoprire agli italiani l’immenso patrimonio culturale e paesaggistico del loro Paese.

Dopo il grande successo delle Giornate FAI di primavera, da qualche anno si svolgono anche le Giornate FAI d’autunno, giunte quest’anno alla XI edizione. Qui di seguito vi segnaliamo i luoghi più belli da visitare nel Lazio. Ecco dove andare.

I posti più belli del Lazio aprono le porte per un weekend: le Giornate FAI di autunno

In programma nel weekend di sabato 15 e domenica 16 ottobre, le prossime Giornate FAI d’autunno si annunciano ricche di iniziative e aperture di straordinarie. Nei giorni di sabato e domenica, in tutta Italia, accompagnati dai volontari del FAI i cittadini potranno visitare palazzi storici, ville, chiese, castelli, aree archeologiche antiche e industriali, musei, centri di ricerca, archivi, biblioteche, siti militari, giardini, parchi e percorsi naturalistici.

Una immersione nelle bellezze culturali e naturali d’Italia tra i beni gestiti dal FAI. Alcuni di questi luoghi, solitamente chiusi al pubblico, apriranno alle visite in via eccezionale. Conviene dunque approfittare.

Tra i tanti luoghi da visitare in Italia, vi proponiamo quelli da non perdere nel Lazio. Sono veramente tanti i beni che saranno aperti per le Giornate FAI d’autunno, qui vi proponiamo una nostra selezione. Per alcuni luoghi è richiesta la prenotazione. Per la visita è previsto un piccolo contributo volontario.

Roma e provincia



Nella capitale non dovete perdervi questi luoghi affascinanti

Palazzo Firenze , sede Unesco e della Società Italiana Dante Alighieri

, sede Unesco e della Società Italiana Dante Alighieri Teatro dell’Opera

Corsie Sistine

Complesso monumentale di San Cosimato

Meraviglie nascoste all’Ospedale Santo Spirito , il Palazzo del Commendatore

, il Palazzo della Radio di Via Asiago

Forte Michelangelo , Civitavecchia

, Civitavecchia Parco Villa Gregoriana, Tivoli

Frosinone e provincia

Cattedrale di Santa Maria , Sora

, Sora Convento dei Padri Passionisti , Sora

, Sora Palazzo Marsella, Sora

Latina e provincia

Castello Baronale , Fondi

, Fondi Chiesa di San Martino , Fondi

, Fondi Quartiere ebraico La Giudea , Fondi

, Fondi Museo del Medioevo ebraico , Fondi

, Fondi Cattedrale di Santa Maria , Sezze

, Sezze Chiesa di Santa Parasceve , Sezze

, Sezze Monastero delle Clarisse e chiesa di Santa Chiara , Sezze

, Sezze Palazzo Boffi, Sezze

Rieti e provincia

Borgo di Greccio

Santuario di Greccio

Rocchette e Rocchettine, storie e segreti di due borghi virtuali, Rocchette

Viterbo e provincia

La Bandita di Sebastian Matta, Tarquinia

Tutte le aperture sul sito web del FAI – Fondo Ambiente Italiano.