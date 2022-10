Mete low cost per il Capodanno 2023? Ci sono ma le devi prenotare adesso

Da non perdere per Capodanno 2023 le mete più low cost che devi prenotare adesso. Tutte le informazioni utili.



Ci avviciniamo alla fine dell’anno e all’arrivo delle tanto agognate feste. Dal Natale al Capodanno fino alla Befana, molti aspettano con trepidazione le lunghe feste d’inverno. Perché i ponti di autunno non bastano. Con le vacanze di Natale, invece, si può partire per lunghi viaggi, anche all’estero. L’occasione, poi, è anche quella di festeggiare Capodanno fuori.

Sebbene i voli veramente low cost siano diventati una rarità, con un po’ di attenzione le occasioni non mancano. Anche per le feste di fine anno del 2022 e di benvenuto del 2023 trovate offerte da prendere subito.

Per chi desidera festeggiare il Capodanno 2023 fuori dall’Italia, con un bel viaggio di divertimento e vacanza, segnaliamo le mete più low cost da prenotare subito. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Capodanno 2023 le mete più low cost che devi prenotare adesso

Se state già pensando ai festeggiamenti per l’anno nuovo, magari con un bel viaggio in Europa, è arrivato il momento di prenotare le destinazioni per il Capodanno 2023. Trovate ancora tante mete a disposizione, anche a prezzi low cost. Qui di seguito vi segnaliamo le mete più belle ed economiche da prenotare adesso.

Budapest. È la città regina d’Europa per il Capodanno: bellissima, piena di divertimento ed economica. Se non temete il freddo dei festeggiamenti dell’anno nuovo all’aperto, correte a prenotare il vostro volo e il vostro albergo. Le offerte non mancano. Avrete anche l’occasione di visitare luoghi magnifici, ricchi di arte e storia. Ovviamente non dovete perdervi le terme di Budapest, tre le più spettacolari d’Europa, ideali per un bel bagno caldo rilassante dopo i bagordi di una notte di festeggiamenti.

Lisbona. La capitale del Portogallo è città di storia, arte e antiche tradizioni. Per i viaggi in inverno si trovano diverse occasioni di risparmio, soprattutto per il soggiorno. Ideale per una notte dell’ultimo dell’anno trascorsa vagando di locale in locale, fermandosi nei posti dove viene eseguito l’affascinante canto tradizionale nel fado. Vi ricordiamo i nostri consigli di viaggio con la guida a Lisbona.

Cracovia. La storica città della Polonia con il suo centro riconosciuto Patrimonio Unesco è una meraviglia di piazze e palazzi storici. Nel tempo è diventata anche una delle città gourmet d’Europa. Niente di meglio di una meta per festeggiare Capodanno 2023, grazie anche all’ampia offerta di voli e alberghi low cost.

Vi ricordiamo anche le date dei Mercatini di Natale 2022, in Italia e in Europa.

Zagabria. Più vicina all’Italia, e raggiungibile anche in auto dal Nord Est, è la città di Zagabria. La capitale della Croazia è un altro centro storico affascinante, ricco di monumenti, arte e storia, ma offre anche tante occasioni di divertimento con i suoi locali. Non mancano le occasioni di pacchetti di viaggio low cost da prenotare subito per Capodanno.

Tallinn. Una meta diventata sempre più popolare negli anni, grazie ai voli low cost e alla vasta offerta turistica. È Tallinn, la capitale dell’Estonia, città con un meraviglioso centro storico medievale Patrimonio Unesco ma anche proiettata verso il futuro con i suoi quartieri di architettura contemporanea. Sospesa tra Europa orientale e occidentale, Tallinn è una città vivace, ricca di cultura e anche divertimento. Per questi motivi molto amata dai giovani.Prenotate subito il vostro viaggio low cost per Capodanno 2023.