Le informazioni utili su quando iniziano i mercatini di Natale 2022? Tutte le date in Italia e in Europa da conoscere.

Mancano poco meno di tre mesi a Natale ma è bene farsi trovare preparati per la festa più amata dell’anno da grandi e piccini. Che pensa di organizzare un viaggio per le vacanze natalizie deve farlo ora, per trovare posti disponibili e soprattutto prezzi convenienti.

Prima ancora della festa vera e propria, almeno un mese prima, si inaugurano nelle piazze delle città i mercatini di Natale. Una tradizione nata in Germania che nel tempo ha contagiato tutta Europa e più di recente anche l’Italia.

I mercatini aprono con l’inizio del periodo di Avvento, dunque un mese prima di Natale. In alcune città europee anche prima, già a metà del mese di novembre.

Mentre in tutta Europa i mercatini chiudono la Vigilia di Natale, poiché offrono addobbi natalizi, idee regalo, gastronomia per le feste, in Italia restano aperti almeno fino al giorno dell’Epifania. Dunque da noi avete tempo per visitarli anche durante le vacanze natalizie. Nel resto d’Europa, invece, vanno vistati prima, l’occasione è il Ponte dell’Immacolata dell’8 dicembre.

Scopriamo di seguito tutte le date dei mercatini di Natale 2022 in Italia e in Europa.

Quando iniziano i mercatini di Natale 2022? Tutte le date in Italia e in Europa

Visitare i mercatini di Natale è un’esperienza da sogno per tutti. Tra decorazioni a tema, luminarie scintillanti, personaggi in costume, leccornie delle feste, tanti oggetti di artigianato e idee regalo, passeggiare tra casette di legno e bancarelle è come viaggiare in un altro tempo e un altro luogo.

In tutte le città d’Italia e d’Europa lo svolgimento dei mercatini natalizi è accompagnato da eventi culturali, spettacoli, degustazioni, concerti di musica dal vivo e rievocazioni in costume. Tutto per prepararsi al Natale in un’atmosfera da favola.

In Italia e in Europa numerose città organizzano mercatini di Natale. Qui vi proponiamo le date dei principali.

Mercatini di Natale 2022 in Italia

Tutte le ultime date aggiornate di apertura e chiusura dei principali mercatini di Natale in Italia 2022.

Bolzano : 25 novembre 2022 – 6 gennaio 2023

: 25 novembre 2022 – 6 gennaio 2023 Trento : 19 novembre 2022 – 8 gennaio 2023

: 19 novembre 2022 – 8 gennaio 2023 Bressanone : 25 novembre 2022 – 6 gennaio 2023

: 25 novembre 2022 – 6 gennaio 2023 Vipiteno : 25 novembre 2022 – 6 gennaio 2023

: 25 novembre 2022 – 6 gennaio 2023 Merano : 25 novembre 2022 – 6 gennaio 2023

: 25 novembre 2022 – 6 gennaio 2023 Ortisei : 2 dicembre – 8 gennaio 2023

: 2 dicembre – 8 gennaio 2023 Brunico : 25 novembre 2022 – 6 gennaio 2023

: 25 novembre 2022 – 6 gennaio 2023 Levico Terme : 19 novembre 2022 – 8 gennaio 2023

: 19 novembre 2022 – 8 gennaio 2023 Canale di Tenno : 13 novembre – 29 dicembre 2022

: 13 novembre – 29 dicembre 2022 Lago di Carezza : 26 novembre – 18 dicembre 2022

: 26 novembre – 18 dicembre 2022 Aosta : 19 novembre 2022 – 8 gennaio 2023

: 19 novembre 2022 – 8 gennaio 2023 Candelara : 26 novembre – 11 dicembre 2022

: 26 novembre – 11 dicembre 2022 Santa Maria Maggiore (VB) : 9 dicembre – 11 dicembre 2022

: 9 dicembre – 11 dicembre 2022 Arezzo : 19 novembre 2022 – 8 gennaio 2023

: 19 novembre 2022 – 8 gennaio 2023 Verona: 18 novembre – 26 dicembre 2022

Mercatini di Natale 2022 in Europa



Le date dei più importanti mercatini di Natale in Europa nel 2022.

Monaco di Baviera : 21 novembre – 24 dicembre 2022

: 21 novembre – 24 dicembre 2022 Norimberga : 25 novembre – 24 dicembre 2022

: 25 novembre – 24 dicembre 2022 Dresda : 23 novembre – 24 dicembre 2022

: 23 novembre – 24 dicembre 2022 Colonia : 17 novembre – 23 dicembre 2022

: 17 novembre – 23 dicembre 2022 Berlino : 21 novembre – 31 dicembre 2022 (periodo di massima di tanti mercatini)

: 21 novembre – 31 dicembre 2022 (periodo di massima di tanti mercatini) Stoccarda : 23 novembre – 23 dicembre 2022

: 23 novembre – 23 dicembre 2022 Vienna : 11 novembre – 26 dicembre 2022 (periodo di massima di tanti mercatini)

: 11 novembre – 26 dicembre 2022 (periodo di massima di tanti mercatini) Innsbruck : 15 novembre 2022 – 6 gennaio 2023

: 15 novembre 2022 – 6 gennaio 2023 Salisburgo : 17 novembre 2022 – 1 gennaio 2023

: 17 novembre 2022 – 1 gennaio 2023 Graz: 18 novembre – 24 dicembre 2022