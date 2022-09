La villa del famosissimo cantante costa 17milioni ed è da capogiro. Ecco dove si trova

17milioni di sterline per comprare la villa del famosissimo cantante. Ma di chi stiamo parlando? Di una icona della musica di tutto il mondo che oggi si è però stancato di vivere in questa reggia da solo.

Era il 1989 e la canzone Do You Really Want To Hurt Me era un successo pazzesco. A cantarla erano i Culture Club, precisamente Boy George. Con quella hit e i soldi ottenuti il cantante aveva comprato questa incredibile villa gotica di Hampstead.

Oggi Boy George ha 61 anni e come riporta il Daily Mail, sembra che si sia un po’ stufato di vivere qui da solo e voglia vendere alla modica cifra di 17milioni di sterline!

Cosa sappiamo sulla straordinaria villa del cantante Boy George in vendita?

La villa del famosissimo cantante del resto ha un valore così elevato anche perché ha 6 stanze, spogliatoi, bagni privati, sala meditazione, sala cinema… Il tutto riempito con opere d’arte e manufatti preziosissimi che rendono la casa di Boy George un vero e proprio museo! Senza contare che gli interni, erano già di per sé preziosissimi, in quanto realizzati dalla famosa designer Kelly Hoppen.

A tutta questa magnificenza si aggiunge il fatto che nel 2021 Boy George ha voluto ristrutturare la sua villa gotica e i giardini intorno dando così ulteriore valore all’intera struttura.

Cosa sappiamo su Hampstead, il quartiere più ricco di Londra

La casa del famosissimo cantante in vendita per 17milioni di sterline non è un’eccezione. Almeno non qui a Hampstead. Si tratta infatti di una zona molto ricca e benestante di Londra, a pochi chilometri da Charing Cross. Questo sobborgo è stato riconosciuto come uno dei più apprezzati dagli intellettuali, dai musicisti e dagli scrittori che qui soggiornano, vivono e fanno investimenti.

Da Nick Manson dei Pink Floyd, passando per George Michael, Liam Ghallagher e ovviamente Boy George. Non è un caso che Hampstead conti più milionari di qualsiasi altra area d’Inghilterra!