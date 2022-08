Cosa bisogna sapere sui viaggi a Barbados: semplificate le regole di ingresso. Le notizie utili da conoscere.

In arrivo le ultime novità sulle regole per i viaggi a Barbados, paradiso tropicale dell’arcipelago delle Antille. Semplificate e precisate le nuove regole di ingresso.

Vistare la splendida isola tropicale di Barbados è diventato ancora più facile, grazie alla semplificazione delle regole sanitarie di ingresso. Anche Barbados, come altri paradisi caraibici, ha rimosso alcuni obblighi di prevenzione anti-Covid e ne ha semplificati altri.

Di seguito tutto quello che bisogna sapere sulle regole sanitarie di viaggio per Barbados, con alcune precisazioni.

Prima, vi ricordiamo che le Isole Cayman hanno rimosso tutte le restrizioni di viaggio.

Viaggi a Barbados: semplificate le regole di viaggio

Se state programmando un viaggio alla spettacolare isola di Barbados, dovete sapere che se siete vaccinati non siete obbligati più a sottoporvi a test Covid-19 prima della partenza. Mentre se non siete vaccinati o non avete completato il ciclo vaccinale è sufficiente un test molecolare o antigenico prima di partire.

Lo Stato di Barbados aveva già semplificato le restrizioni sanitarie di viaggio lo scorso 25 maggio, consentendo ai turisti internazionali che avevano completato il ciclo vaccinale anti-Covid di entrare nell’isola senza più obbligo di tampone.

Ora le semplificazioni arrivano per i viaggiatori non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale, per i quali è sufficiente il test negativo prima della partenza, senza più altri obblighi. Come riporta TTG Italia. Le nuove regole sono già in vigore dallo scorso 20 agosto.

In realtà, già da fine maggio i turisti non vaccinati potevano entrare a Barbados con il test Covid prima della partenza ma erano sottoposti anche ad altri obblighi: come il test all’arrivo e l’eventuale quarantena. I non vaccinati che arrivano a Barbados dovranno presentare esclusivamente il risultato negativo del test Covid, effettuato con tampone molecolare o antigenico rispettivamente nelle 72 ore o 24 ore prima dell’arrivo.

Le nuove regole di viaggio, tuttavia, stabiliscono che se i viaggiatori adulti completamente vaccinati e quelli non vaccinati viaggiano insieme, in coppia o in gruppo, le regole per i non vaccinati si applicano anche ai vaccinati. Dunque, anche i vaccinati dovranno sottoporsi a tampone prima della partenza, a meno che non decidano di viaggiare separati ai non vaccinati di età superiore ai 18 anni. Queste regole non sia applicano a bambini e ragazzi minorenni.

Le regole di viaggio aggiornate su Barbados le trovate sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/BRB

Isola di Barbados

Barbados è uno Stato insulare appartenente all’arcipelago delle Piccole Antille. È formato da un’isola di 430 chilometri quadrati di superficie, situata sul confine tra il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico.

Barbados appartiene all’America Centrale e ha un clima tropicale. La stagione asciutta va da dicembre a maggio e quella piovosa da giugno a novembre.La capitale è la città di Bridgetown. La lingua ufficiale del Paese è l’inglese.

Indipendente dal Regno Unito dal 30 novembre 1966, nel 55° anniversario dell’indipendenza, il 30 novembre 2021 Barbados ha abbandonato la monarchia parlamentare, come forma di governo, per diventare una repubblica parlamentare, diventando indipendente dalla Corona britannica.

Vi segnaliamo anche la nostra guida a 5 bellissime isole delle Antille da visitare.