La notizia da conoscere sulle Isole Cayman: addio a tutte le restrizioni sanitarie di viaggio. Tutti gli aggiornamenti utili.

Buone notizie per chi sta programmando un viaggio nel paradiso caribico delle Isole Cayman. Lo Stato insulare ha deciso di rimuovere tutte le restrizioni sanitarie anti-Covid-19.

Niente più obblighi sanitari per entrare del Paese, come tamponi e vaccinazione. Serviranno solo i normali documenti di identità richiesti anche prima della pandemia.

Le Cayman avevano semplificato le regole di ingresso nel loro territorio già dallo scorso giugno, eliminando l’obbligo di tampone negativo prima della partenza per i viaggiatori vaccinati. Ora la decisione di rimuovere tutti gli obblighi sanitari per tutti i viaggiatori. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, anche il Giappone potrebbe presto alleggerire alcune regole sanitarie, come l’obbligo di tampone molecolare prima della partenza.

Isole Cayman: addio a tutte le restrizioni sanitarie di viaggio

Dallo scorso 24 agosto si può entrare alle favolose Isole Cayman senza più obblighi di vaccinazioni né di tamponi. Lo Stato insulare caraibico, infatti, ha rimosso tutte le restrizioni di viaggio ancora in vigore per la prevenzione dei contagi da Coronavirus.

Una notizia sicuramente positiva per chi sta programmando un viaggio nel paradiso dei Caraibi, che in questo vedrà semplificate notevolmente le normi di ingresso.

L’aggiornamento dei protocolli Covid-19, come riporta TTG Italia, è stato confermato dal Dipartimento del Turismo delle Cayman a seguito dell’adozione di un piano di riapertura graduale delle frontiere dell’arcipelago.

“Finalmente possiamo dire con orgoglio che le Isole Cayman sono aperte a tutti”, ha dichiarato il ministro del Turismo e dei Trasporti Kenneth Bryan.

Finora, per entrare alle Cayman era richiesto a tutti i viaggiatori la compilazione di un modulo di ingresso online prima della partenza e la stipulazione di un’assicurazione sanitaria di viaggio per l’eventuale copertura delle spese mediche per Covid-19. Mentre i viaggiatori che avevano completato il ciclo vaccinale erano stati esentati dal tampone molecolare PCR prima della partenza. Obbligo, invece, che era rimasto per i non vaccinati.

Ora, tutti questi obblighi sono stati eliminati. Anche se la stipula di un’assicurazione sanitaria prima di un viaggio all’estero è sempre raccomandata.

La rimozione delle restrizioni di viaggio alle Cayman si inserisce in un processo graduale di allentamento di regole e obblighi che ha interessato tutti gli Stati caraibici negli ultimi mesi.

Le regole di viaggio aggiornate per le Isole Cayman sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/CYM