La novità da conoscere: all’aeroporto di Milano Bergamo arrivano i voli di Air Arabia. Tutte le informazioni utili.

Grandi novità in arrivo all’aeroporto di Milano Bergamo di Orio al Serio, la compagnia Air Arabia collegherà per la prima volta lo scalo con gli Emirati Arabi Uniti.

Il nuovo collegamento avrà come destinazione la città di Sharjah, capitale dell’omonimo Emirato e porta di accesso a Dubai.

I primi voli partiranno durante la prossima stagione invernale del trasporto aereo. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi ricordiamo tra le nuove rotte attivate su Orio al Serio il volo low cost diretto per Istanbul, gestito dalla compagnia AnadoluJet, low cost del gruppo Turkish Arlines, partito lo scorso maggio. Poi la nuova rotta di easyJet per Lisbona, che sarà inaugurata il prossimo 30 ottobre.

Cresce l’attività dell’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, hub principale delle compagnie aeree lo cost e sempre più aperto all’ingresso di nuove compagnie anche per destinazioni all’estero extraeuropee.

L’ultima novità riguarda l’arrivo nello scalo lombardo dei voli di Air Arabia, compagnia che collegherà per la prima volta Milano Bergamo con un volo diretto verso gli Emirati Arabi Uniti. Come riporta Travel Quotidiano.

Dal 17 dicembre prossimo, Air Arabia gestirà il collegamento diretto da Orio al Serio con destinazione Sharjah, città degli Emirati, affacciata sul Golfo Persico, e vicina alla più famosa Dubai. L’Aeroporto Internazionale di Sharjah si trova a pochi chilometri dal centro della città e a circa venti minuti da Dubai.

Il volo diretto sarà operato con Airbus A321neoXLR e avrà quattro frequenze a settimana: il lunedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica.

Nuovo collegamento tra Milano e gli Emirati Arabi Uniti

Questo nuovo volo diretto rappresenta un’opportunità di viaggio in più per chi parte dal trafficato aeroporto di Milano Bergamo e anche per chi viaggia dagli Emirati Arabi Uniti per raggiungere Milano e la Lombardia. Per lo scalo milanese è sicuramente un’importante occasione di crescita e allo stesso tempo un salto di qualità.

Che ne pensate di questo nuovo volo? Lo ritenete utile? Lo prendereste?