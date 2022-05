L’ultima novità da conoscere per chi viaggia in aereo: all’aeroporto di Bergamo arriva il volo low cost per Istanbul. Tutte le informazioni utili.

Un volo low cos diretto a Istanbul. Si tratta dell’ultimo acquisto dell‘aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Un nuovo collegamento importante tra il Nord Italia e la Turchia.

Il nuovo volo è gestito dalla compagnia aerea AnadoluJet, sezione low cost di Turkish Arlines. Accrescerà le occasioni di viaggio verso una destinazione importante come la Turchia.

Il primo volo, effettuato con un Boeing 737-800, è partito la mattina di lunedì 16 maggio dall’aeroporto internazionale di Istanbul Sabiha Gokcen ed è atterrato allo scalo di Orio al Serio alle ore 11.45. Di seguito, trovate tutto quello che bisogna sapere sulla nuova rotta low cost da Istanbul a Bergamo.

Prima, vi ricordiamo anche il nuovo volo low cost da Milano Malpensa a Reykjavik, operato da EasyJet.

Una nuova importante rotta è stata inaugurata questa settimana all’aeroporto di Milano Bergamo di Orio al Serio, quella diretta per Istanbul con voli low cost. Il nuovo collegamento aereo è gestito dalla compagnia AnadoluJet, low cost del gruppo Turkish Arlines, e avrà una frequenza giornaliera.

Da ben quattro anni era in programma l’attivazione della nuova rotta, ma la pandemia ha rimandato tutto di almeno un paio di anni. Come spiega Bergamonews. Ora, finalmente, il nuovo volo tra Bergamo e Istanbul è partito e permetterà a tante persone di viaggiare, per turismo e per lavoro, tra il Nord Italia e la Turchia, ma anche fino in Medio Oriente, Asia Minore e verso i Paesi del Golfo Persico.

Dall’aeroporto di Istanbul, infatti, i passeggeri potranno proseguire il viaggio con i voli di collegamento di AnadoluJet e Turkish Airlines verso destinazioni come Baku, Tbilisi, Teheran, Bagdad, Dubai, Bahrain, Damman, Gedda, Kuwait e Tel Aviv. Sono disponili voli anche verso le destinazioni interne alla Turchia.

Sul sito della compagnia aerea AnadoluJet trovate tutti i voli disponibili e in offerta. Per informazioni: www.anadolujet.com