Le ultime novità da conoscere sui voli low cost: EasyJet lancia la nuova rotta da Milano Bergamo a Lisbona. Tutte le informazioni utili.

Cresce l’offerta di voli low cost all’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio. Si tratta dell’offerta di EasyJet, che aprirà una nuova rotta diretta per Lisbona.

Il nuovo volo sarà inaugurato per la prossima stagione autunno inverno. Una opportunità di viaggio in più per milanesi, bergamaschi, lombardi e per tutti coloro che partono dallo scalo di Orio al Serio, hub sempre più importante per i collegamenti low cost in Europa.

Di seguito, tutto quello che bisogna sapere sul nuovo volo diretto da Milano Bergamo a Lisbona.

Prima, vi ricordiamo i nostri suggerimenti su come trovare biglietti Easyjet scontati, il trucco da mettere in pratica,

EasyJet lancia la nuova rotta da Milano Bergamo a Lisbona

Nonostante le numerose cancellazioni di voli questa estate e gli scioperi che hanno causato forti disagi ai passeggeri, Easyjet va avanti e continua a investire nell’offerta di voli low cost in Europa. L’ultima novità riguarda la nuova rotta dall’aeroporto di Milano Bergamo a quello di Lisbona, la capitale del Portogallo.

Il nuovo volo diretto sarà inaugurato il 30 ottobre prossimo, dunque per la stagione invernale 2022/2023. Il collegamento aereo avrà tre frequenze settimanali, il lunedì, il giovedì e la domenica. Come riporta TTG Italia. I biglietti saranno messi in vendita dal 15 agosto.

Con il nuovo volo da Milano Bergamo a Lisbona, Easyjet amplia la propria rete di collegamenti dagli aeroporti milanesi di Bergamo e Malpensa verso il Portogallo. Tra le rotte servite da EasyJet sono comprese anche quelle verso Porto e l’isola di Madeira, per un totale di quattro rotte verso il Portogallo. Nel complesso, tra gli scali milanesi e il Portogallo, la compagnia aerea low cost metterà a disposizione per la prossima stagione invernale circa 200 mila posti, con un incremento del 193% rispetto all’offerta del 2019.

Nuovo volo per Lisbona

Che ne pensate di questo nuovo collegamento con la capitale del Portogallo? È utile, conveniente? Prendereste questo volo di Easyjet dall’aeroporto di Milano Bergamo per Lisbona?