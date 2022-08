Le ultime novità sui voli low cost: da Milano Malpensa un nuovo volo diretto per Cardiff. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Si arricchisce l’offerta di voli dall’aeroporto di Milano Malpensa verso destinazioni europee e anche quella della compagnia aerea low cost Wizz Air.

L’ultima novità, infatti, riguarda il nuovo volo diretto da Malpensa a Cardiff, città del Galles, nel Regno Unito. Il nuovo collegamento sarà attivato per il prossimo autunno dalla compagnia aerea ungherese Wizz Air, in grande crescita in Italia.

Nonostante il taglio dei voli di questa estate, a causa della mancanza di personale come per altre compagnie aree, Wizz Air sta investendo molto sull’Italia, tra l’apertura di nuove basi e rotte negli scali italiani.

Di recente, vi avevamo segnalato i nuovi collegamenti Wizz Air dall’Italia verso Londra, la Giordania e la Romania., in partenza da quattro aeroporti italiani. Ai quali si è aggiunto il nuovo volo diretto da Napoli a Cluj-Napoca, in Transilvania.

Ecco, invece, tutto quello che bisogna sapere sul nuovo volo per Cardiff da Milano.

Da Milano Malpensa un nuovo volo diretto per Cardiff

La compagnia aerea low cost Wizz Air ha appena annunciato l’apertura di una nuova rotta in Italia, in partenza dall’aeroporto di Milano Maplensa e diretta a Cardiff, in Galles. Il nuovo volo diretto partirà il 30 ottobre prossimo, dunque sarà operativo per la stagione autunno inverno.

Il volo da Milano a Cardiff avrà due frequenze a settimana, il mercoledì e la domenica. Come riporta TTG Italia. I biglietti per il volo si possono già acquistare sul sito web della compagnia aerea.

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici di Wizz Air per l’apertura della nuova rotta. “Questo è un periodo molto emozionante per Wizz Air in Italia”, ha dichiarato in una nota Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air. “La stagione invernale è ormai alle porte e noi siamo pronti a renderla ricca di opportunità per tutti i nostri passeggeri”, ha aggiunto.

Vi ricordiamo, infine, che Wizz Air ha ampliato anche la rete di collegamenti per e da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, con l’apertura di nuove rotte sempre da ottobre con voli diretti per le Isole Maldive e il Kuwait.