La novità da conoscere sui voi low cost: Wizz Air apre nuove rotte dall’Italia verso Londra e la Giordania. Tutte le informazioni utili.

Le ultime notizie sui voli low cost che partiranno la prossima stagione invernale. Annunciate nuove rotte di Wizz Air dall’Italia.

Non si ferma l’espansione della compagnia ungherese low cost nel nostro Paese, decisa a conquistare il mercato italiano. Oltre ai massicci investimenti degli ultimi anni, con nuove basi negli aeroporti italiani e nuovi aeromobili, continuano a crescere i collegamenti.

Le ultime notizie riguardano le nuove rotte per il prossimo autunno inverno, con la partenza dall’Italia di voli Wizz Air diretti in Giordania, a Londra e in Romania. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, però, ricordiamo anche le nuove cancellazioni di voli da Wizz Air per questa estate.

Wizz Air apre nuove rotte dall’Italia verso Londra e la Giordania

Se per il prossimo autunno inverno state progettando dei viaggi verso mete come Londra oppure la Giordania o la Romania, allora dovete tenere d’occhio i voli della compagnia aerea low cost Wizz Air.

Negli ultimi giorni, infatti, la compagnia ha annunciato l’apertura di nuove rotte dall’Italia verso queste destinazioni, ampliando ancora di più la sua rete di collegamenti nel nostro Paese.

Si tratta di quattro nuove rotte in partenza da altrettanti aeroporti italiani: Ancona, Perugia, Venezia e Verona. Come riporta TTG Italia.

Dall’aeroporto di Ancona partirà il volo diretto di Wizz Air per Bucarest, la capitale della Romania. Mentre l’altra rotta per la Romania partirà da Perugia con destinazione Cluj-Napoca, il capoluogo della Transilvania, dove ha aperto il primo hotel 5 stelle della regione.

Invece, dall’aeroporto di Venezia partirà il volo per Amman, capitale della Giordania. Da quello di Verona il volo per Londra Gatwick.

Dunque, nel complesso saranno due rotte per la Romania, una per la Giordania e la sua capitale e infine il collegamento per Londra.

Una compagnia in continua crescita

I nuovi collegamenti dall’Italia vanno ad arricchire l’offerta Wizz Air di voli per la stagione autunno inverno 2022-2023. Ricordiamo anche la rete di collegamenti per e da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, con l’apertura di nuove rotte per il prossimo ottobre con voli diretti per le Isole Maldive e il Kuwait.

Per fare fronte alla carenza di personale e alla espansione del suo network, Wizz Air ha lanciato diverse campagne per l’assunzione di personale. L’ultima riguarda la ricerca di piloti in Italia, con due open day in programma a Milano e Roma a inizio agosto.