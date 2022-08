By

Vi proponiamo la guida a Marina di Ragusa: la spiaggia dorata, ideale per le famiglie. Tutte le informazioni utili.

Per le vostre vacanze al mare sulle spiagge più belle d’Italia, vi portiamo in Sicilia, a Marina di Ragusa. Una località balneare per tutti.

Marina di Ragusa è una frazione del Comune siciliano di Ragusa, da cui dista circa 25 km ed è vicina ad un’altra importante località balneare, Punta Secca, resa celebre dalla serie tv del Commissario Montalbano.

Guida a Marina di Ragusa: la spiaggia dorata, ideale per le famiglie

La spiaggia di Marina di Ragusa è molto rinomata, inserita nella top 10 delle spiagge più belle della Sicilia per il 2016, è stata premiata con la Bandiera Verde 2016, il riconoscimento alle migliori spiagge per bambini e quest’anno ha anche riconquistato la Bandiera Blu della Fee, che aveva già ricevuto negli anni passati, ma poi aveva perduto.

La sua sabbia è dorata e finissima e il fondale marino è basso per diversi metri, degradante dolcemente verso il largo, caratteristica che rende la spiaggia ideale per famiglie con bambini. Oltre ai tratti di arenile libero e selvaggio, si possono trovare anche attrezzati stabilimenti balneari, con tutti i servizi e i comfort. Sulla spiaggia si affacciano bar e ristorantini, per rifocillarsi dopo una giornata al sole.

Tra le spiagge di Marina di Ragusa, segnaliamo il Lido Baja e la spiaggia della Riserva Foce dell’Irminio, tranquilla e poco affollata.

Marina di Ragusa è dotata di un ampio porto turistico, recentemente completato, che è uno dei principali punti di approdo per le imbarcazioni che provengono dall’isola di Malta. Un porto molto frequentato da turisti italiani e stranieri. Sul litorale di Marina di Ragusa si affacciano due lungomari: Lungomare Andrea Doria e Lungomare Mediterraneo.

Come arrivare a Marina di Ragusa

Per arrivare a Marina di Ragusa dalle principali città siciliane: da Palermo Aeroporto prendere l’autostrada A19 (271 km, per una durata di circa 3 h e 55 minuti), da Siracusa l’autostrada A18 (97,3 km, durata circa 1 h e 38 minuti); da Catania Aeroporto la statale SS194 (117 km circa 1 h e 47 minuti).

Per informazioni: Marina di Ragusa sul sito del Comune di Ragusa, il sito di info turistiche www.marina-di-ragusa.it e il sito ufficiale del Porto turistico di Marina di Ragusa www.portoturisticomarinadiragusa.it

A cura di Valeria Bellagamba