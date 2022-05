Ecco quali sono le Bandiere Blu Sicilia 2022: le spiagge premiate, il mare più bello. Tutte le informazioni utili.

Un tempo cenerentola delle Bandiere Blu, la Sicilia ha conquistato diversi riconoscimenti negli ultimi anni, risalendo la classifica delle regioni italiane più premiate. Come è giusto che sia, viste le sue meravigliose spiagge e il mare da favola.

Come sappiamo, però, con la Bandiera Blu vengono premiate non solo le spiagge più belle e con il mare più pulito, ma anche quelle accessibili e dotate di servizi per i turisti. La FEE – Foundation for Environmental Education, la ong danese che assegna le Bandiere, punta tutto sulla sostenibilità e le buone pratiche ambientali, insieme a programmi di educazione ambientale.

Per ottenere le Bandiere Blu, le spiagge devono essere facilmente accessibili a persone con disabilità, anziani, bambini. Devono avere servizi come toilette, bar e ristorante, anche giochi e intrattenimento per bambini e famiglie. Sono, inoltre, premiate le località con piste ciclabili e percorsi pedonali.

In Italia, le Bandiere Blu 2022 hanno premiato 210 Comuni, 427 spiagge (anche di lago) e 82 approdi turistici. La Sicilia si piazza al sesto posto della classifica regionale, con 11 Bandiere Blu. Una in più rispetto allo scorso anno, grazie al nuovo ingresso di Furci Siculo. Scopriamo di seguito tutte le spiagge siciliane premiate.

Bandiere Blu Sicilia 2022: le spiagge premiate, il mare più bello

La regione Sicilia vede crescere ancora il numero di Bandiere Blu assegnato alle sue spiagge. Una crescita iniziata qualche anno fa e che procede in modo costante. Lo scorso anno la regione era riuscita ad entrare nella top ten delle regioni italiane più premiate, ottenendo la decima Bandiera. Quest’anno sale ancora, passando a 11 Bandiere Blu.

Un risultato di tutto rispetto, frutto del lavoro nella cura, pulizia e manutenzione delle spiagge ma anche nel miglioramento dell’offerta dei servizi ai turisti, oltre che di politiche turistiche che puntano sulla sostenibilità ambientale. Non è difficile capire perché le spiagge selvagge, pur bellissime e pulite, non hanno la Bandiera Blu.

Quest’anno, la Sicilia vede confermate tutte le Bandiere Blu che aveva nel 2021 e ne ottiene una in più, con la nuova premiata Furci Siculo, in provincia di Messina.

Di seguito tutte le Bandiere Blu della Sicilia nel 2022. L’elenco delle località e delle spiagge premiate per provincia.

Agrigento

Menfi – Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo

Messina

Alì Terme – Lungomare di Alì Terme

– Lungomare di Alì Terme Furci Siculo – Litorale

– Litorale Santa Teresa di Riva – Lungomare di Santa Teresa di Riva

– Lungomare di Santa Teresa di Riva Tusa – Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina

– Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina Roccalumera – Roccalumera

– Roccalumera Lipari (Isole Eolie) – Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto(spiaggia libera revocata), Acquacalda

Ragusa