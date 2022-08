Suggerimenti per un Ferragosto 2022 low cost: le mete last minute dove andare al mare. Tutte le informazioni utili.

Dovete ancora prenotare la vacanza per Ferragosto? Vorreste andare al mare ma non sapete ancora dove? Soprattutto, avete pochi soldi da spendere? Niente paura, siete ancora in tempo per trovare una destinazione di vacanza last minute e low cost.

Nulla è perduto se seguite alcuni accorgimenti e in particolare evitate le mete più famose e frequentate, dove in questo momento è quasi impossibile prenotare e se ci sono posti liberi costano un occhio della testa.

Con un po’ di attenzione e di fortuna avete la possibilità di trovare qualche posto in località di mare belle ma economiche, spesso nemmeno troppo lontane dalle mete più famose. Le destinazioni low cost e last minute per Ferragosto 2022 sono anche in Europa. Ecco dove andare.

Ferragosto 2022 low cost: le mete last minute dove andare

Sulla base delle segnalazioni dei principali portali di viaggio e delle indicazioni dei tour operator, è possibile trovare ancora posto in alcune località low cost al mare. Sia in Italia e sia in Europa.

Stando lontani dalle località dei vip e da quelle più frequentate, dove è quasi tutto sold out, non mancano spiagge bellissime, anche al Sud Italia, pronte ad accogliervi per una vacanza o un lungo weekend di Ferragosto, che quest’anno è di lunedì.

Abruzzo

Tra le destinazioni consigliate c’è l’Abruzzo, regione con spiagge bellissime ed economiche, premiate con le Bandiere Blu, dove trovare un’accoglienza di tipo familiare, buona cucina ma anche sport e divertimento. Accanto a destinazioni più frequentate come Alba Adriatica, Giulianova e Pineto, segnaliamo in particolare la spettacolare Costa dei Trabocchi, da Francavilla a Mare a San Salvo Marina, al confine con il Molise.

Il tratto più spettacolare è tra Ortona e Vasto, in particolare la Riserva di Punta Aderci. Qui trovate tante spiagge libere e selvagge, di sabbia e sassi, dove portare il vostro ombrellone senza spendere per gli stabilimenti. Per il soggiorno cercate un b&b o un albergo a gestione familiare.

Emilia Romagna

Nonostante sia la regione regina delle vacanze al mare, con la sua lunghissima costa di località balneari rinomate, l’Emilia Romagna offre tanti tipi di soggiorno, a tutti i prezzi. Che sia in campeggio, in hotel economico, in b&b o pensione familiare, avete davvero solo l’imbarazzo della scelta. Avete anche diverse chance di prenotare un alloggio all’ultimo minuto, tra cancellazioni di prenotazioni a causa del Covid o del taglio dei voli di questa estate.

Naturalmente, è meglio evitare località come Rimini, Riccione e Cattolica. È sufficiente, tuttavia spostarsi nelle vicine Bellaria, Igea Marina e Misano Adriatico, per trovare prezzi più abbordabili. Anche a Cervia, nella località di Pinarella, oltre a un’ampia spiaggia con pineta, trovate alberghi economici e campeggi.

Dalla Romagna, potete risalire la costa fino all’Emilia e cercare nella zona dei Lidi Ferraresi: Lido degli Estensi, Lidi di Comacchio e il litorale di Pomposa.

Puglia

Anche la bellissima Puglia offre alcune occasioni last minute e low cost per Ferragosto 2022 ai viaggiatori più accorti. Se non volete rinunciare alle spiagge del Salento, che sia sull’Adriatico o sullo Ionio, vi conviene prenotare un soggiorno in un b&b o pensione dell’entroterra. È anche l’occasione per ammirare uno straordinario territorio, tra uliveti, masserie e borghi barocchi.

A nord di Brindisi è consigliata la costa dell’Area Marina Protetta Torre Guaceto, a Carvovigno, con spiagge libere. Mentre se non volete rinunciare alla costa salentina, sul Mare Adriatico consigliamo le località di Casallabate, Torre Rinalda e Torre Chianca, non lontane da Lecce, mentre sullo Ionio suggeriamo Torre Ovo, Campomarino e San Pietro in Bevagna, a sud di Taranto.

Mete al mare in Europa

Infine, fuori dall’Italia avete l’opportunità di trovare mete low cost e last minute a Ferragosto 2022 sulle bellissime e ancora poco frequentate coste dell’Albania e del Montenegro. In particolare l’Albania è una destinazione di viaggio ancora molto conveniente e con un mare che vi stupirà.

Dovete solo trovare posto in un traghetto in partenza dai porti dell’Adriatico, da Ancona, Bari o Brindisi. Non vi consigliamo i voli low cost, visto il caos di cancellazioni e scioperi. Inoltre, è consigliabile imbarcare l’automobile, per potervi muovere liberamente e scegliere le vostre spiagge.