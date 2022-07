Le 5 spiagge più belle di Malta: uno spettacolo della natura

Malta è uno dei luoghi più belli del Mediterraneo, scopriamo le sue spiagge più belle e anche quelle meno conosciute che sono imperdibili

Un luogo ideale per i turisti che vogliono programmare una vacanza estiva speciale, non solo un luogo ricco di storia e arte ma anche un mare cristallino, tanti luoghi per divertirsi a tutte le età e una dose di romanticismo puro.

Non a caso è tra le mete più scelte anche dagli italiani per una vacanza. Ci sono molte aree naturali e per questo le spiagge da visitare sono tantissime, se le famiglie possono optare per qualcosa di comodo e accessibile ci sono sentieri e calette per chi cerca privacy e tranquillità ma anche luoghi meno battuti da visitare.

Le spiagge più belle di Malta

Malta vanta alcune delle spiagge più famose al mondo, una di queste è la Golden Bay, molto popolare grazie all’acqua trasparente e alla sabbia dorata da cui appunto prende il nome. Questa è la meta perfetta per coloro che vogliono ammirare i fondali e che sono appassionati di fauna marina.

Un’altra spiaggia speciale è la Laguna Blu che si trova sull’Isola di Comino, la più piccola di tutta la zona. Le sue acque sono praticamente una piscina ma la cosa più caratteristica è la natura incontaminata che letteralmente cinge la spiaggia. Un luogo spettacolare in termini naturalistici dove rilassarsi al sole.

Paradise Bay è una spiaggia molto comoda, si trova tra le rocce ed è di facile accesso quindi ideale anche per chi viaggia con i bambini. La meta è molto affascinante ed è un luogo perfetto anche per chi ama la natura e vuole fare immersioni perché anche in questa zona i fondali sono veramente incredibili.

La St. Peter’s Pool è una spiaggia poco conosciuta, quindi perfetta per chi è a caccia di un posto solitario e tranquillo. Viene definita piscina proprio per la sua acqua così trasparente da sembrare “finta”. Gli scorci di questo angolo di mondo sono stupefacenti e la vegetazione fitta e generosa copre tutta l’area.

Ghadira Bay sorge all’interno di una riserva naturale, vicino la Baia di Melleiha. Questa spiaggia è attrezzata quindi per chi desidera massimo comfort e servizi. Ci sono molti appuntamenti che vengono organizzati ogni giorno per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Visitare Malta

Le spiagge di Malta sono stupende, molte ad accesso totalmente gratuito quindi perfettamente accessibile sia in termini organizzativi che economici. Una delle mete ideali per una vacanza estiva anche se di grande bellezza in ogni momento dell’anno.