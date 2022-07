Raggiungere le località di vacanza in montagna con treno + autobus: il servizio Freccialink di Trenitalia. Tutte le informazioni utili.

Andare in vacanza questa estate con il treno alta velocità è facile, non solo grazie ai numerosi sconti e promozioni ma anche e soprattutto grazie ai collegamenti integrati con l’autobus.

Il servizio intermodale treno + autobus Freccialink di Trenitalia permette di raggiungere numerose località di vacanza con i treni alta velocità Frecce anche là dove non mancano le stazioni ferroviarie.

Vi abbiamo già proposto i collegamenti di Freccialink per raggiungere le località di mare, qui vi segnaliamo quelli per le località di montagna, tra le mete più amate per le vacanze estive. Ecco dove andare, come e quando.

In montagna con treno + autobus: il servizio Freccialink di Trenitalia

Freccialink, il servizio integrato treno + autobus di Trenitalia vi porta anche in montagna, nelle località italiane più belle e più frequentate durante le vacanze estive.

Grazie a Freccialink potete viaggiare comodamente con il treno alta velocità delle Frecce Trenitalia, partendo dalla vostra città, e poi completare l’itinerario di viaggio in autobus, per raggiungere quelle località di montagna dove non arrivano le Frecce o dove non arriva nemmeno il treno regionale.

Il servizio treno + autobus viene effettuato regolarmente da Trenitalia. Durante l’estate viene ampliato per raggiungere le mete di vacanza, anche in montagna. Con Freccialink viene ampliato il amplia il network di collegamenti delle Frecce, con l’utilizzo di autobus moderni, dotati di tutti i comfort e della rete wi-fi.

I collegamenti per la montagna di Freccialink

Ecco le mete di montagna raggiunte questa estate con il servizio treno + autobus di Freccialink:

Cortina d’Ampezzo – San Vito di Cadore – Tai di Cadore – Da Venezia Mestre in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Milano. Si effettua sabato e domenica dal 2 luglio al 28 agosto 2022;

– Da Venezia Mestre in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Milano. Si effettua sabato e domenica dal 2 luglio al 28 agosto 2022; Madonna di Campiglio – Pinzolo – Da Trento in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona. Si effettua sabato e domenica dal 2 luglio al 28 agosto 2022;

– Da Trento in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona. Si effettua sabato e domenica dal 2 luglio al 28 agosto 2022; Selva di Val Gardena- Santa Cristina – Ortisei – Da Bolzano in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona. Si effettua sabato e domenica dal 2 luglio al 28 agosto 2022;

– Da Bolzano in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona. Si effettua sabato e domenica dal 2 luglio al 28 agosto 2022; Canazei – Vigo di Fassa – Moena – Predazzo – Cavalese – In connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona. Si effettua sabato e domenica dal 2 luglio al 28 agosto 2022;

– In connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona. Si effettua sabato e domenica dal 2 luglio al 28 agosto 2022; Courmayeur – Aosta – Da Torino Porta Susa in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Milano. Si effettua sabato e domenica dal 2 luglio al 28 agosto 2022.

Ulteriori informazioni sul servizio Freccialink di Trenitalia: https://www.trenitalia.com/it/le_frecce/servizio_freccialink.html?utm_source=pocket_mylist

Infine, tra le offerte per l’estate di Trenitalia, ricordiamo la promozione Estate Insieme sui treni regionali, l’offerta Bimbi Gratis con sconti per i genitori, la Promo Estate Frecce con sconti del 60%.