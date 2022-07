Andare in vacanza al mare con treno + autobus: il servizio Freccialink di Trenitalia. Tutte le informazioni da conoscere sull’offerta di viaggio.

Per raggiungere le mete di vacanza questa estate non ci sono solo l’automobile o l’aereo. In quest’ultimo caso con tutti i problemi legati a cancellazioni di voli e scioperi.

Il treno sta diventando un mezzo di trasporto sempre più diffuso. Utilizzato per spostamenti di studio e lavoro, viene impiegato con crescente frequenza anche per le partenze delle vacanze. Una scelta che è favorita dalle soluzioni e offerte di viaggio, con pacchetti dedicati e sconti speciali.

Se state programmando una vacanza al mare, sono disponibili diverse proposte per viaggiare in treno, con destinazioni e fermate speciali, offerte e pacchetti per famiglie, sconti sui biglietti.

Vi abbiamo segnalato diverse offerte per l’estate di Trenitalia, come la promozione Estate Insieme sui treni regionali, l’offerta Bimbi Gratis con sconti per i genitori, la Promo Estate Frecce con sconti del 60%.

Qui, invece, vi proponiamo il servizio Freccialink di Trenitalia per raggiungere le località di vacanza al mare con il treno + autobus. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Al mare con treno + autobus: il servizio Freccialink di Trenitalia

Andare al mare con il treno non è mai stato così facile. Non solo con i treni, regionali, intercity o alta velocità, che fermano direttamente nelle località balneari ma anche con i collegamenti ferroviari integrati con l’autobus.

Trenitalia propone il servizio Freccialink, che integra il viaggio in treno alta velocità delle Frecce con l’autobus, per completare il percorso dove non arrivano le Frecce. Si tratta di un servizio regolare di Trenitalia che in estate viene esteso per raggiungere le mete di vacanza, al mare e non solo.

Con Freccialink si amplia il network di collegamenti delle Frecce, che non arrivano ovunque in Italia. Il viaggio verso le mete di vacanza viene completato a bordo di autobus moderni, dotati di tutti i comfort e della rete wi-fi.

Le mete di mare raggiunte con il servizio treno + autobus di Freccialink:

Sorrento – Pompei – Napoli Afragola in connessione con le Frecce da/per Milano, Bologna, Firenze e Roma. Si effettua venerdì, sabato e domenica dal 12 giugno al 18 settembre 2022;

– Pompei – Napoli Afragola in connessione con le Frecce da/per Milano, Bologna, Firenze e Roma. Si effettua venerdì, sabato e domenica dal 12 giugno al 18 settembre 2022; Piombino Marittima – Piombino – Cecina – Firenze SMN in connessione con le Frecce da/per Torino, Milano, Venezia, Bologna e Napoli. Si effettua venerdì, sabato e domenica dal 12 giugno al 18 settembre 2022;

– Firenze SMN in connessione con le Frecce da/per Torino, Milano, Venezia, Bologna e Napoli. Si effettua venerdì, sabato e domenica dal 12 giugno al 18 settembre 2022; Peschici – Vieste in connessione con le Frecce da/per Roma, Bologna e Milano. Si effettua venerdì, sabato e domenica dal 12 giugno al 18 settembre 2022.

Il biglietto unico treno + autobus si può acquistare sul sito web di Trenitalia, nellle biglietterie di stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate, alle self service, con l’App Trenitalia e chiamando il Call Center (numero a pagamento). Il servizio bus si può acquistare esclusivamente in abbinamento ad una Freccia in connessione.

Ulteriori informazioni sul servizio Freccialink di Trenitalia: https://www.trenitalia.com/it/le_frecce/servizio_freccialink.html?utm_source=pocket_mylist

Infine, ricordiamo che a bordo dei mezzi di trasporto pubblici in Italia è ancora obbligatorio l’uso della mascherina FFP2.