Le proposte di Trenitalia per l’estate: offerta Bimbi Gratis e sconti per gli adulti. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Tante sono le offerte per viaggiare in treno questa estate a prezzi scontati. E i viaggiatori stanno approfittando di questa occasione, con una crescita degli utenti del treno.

Tra le diverse promozioni per l’estate di Trenitalia, segnaliamo la conferma dell’offerta Bimbi Gratis con l’aggiunta di sconti fino al 40% per gli adulti.

Una doppia occasione di cui approfittare per i viaggi delle vacanze, al mare in montagna e nelle città d’arte.

Vi ricordiamo anche la Promo Estate Frecce di Trenitalia, con sconti fino al 60% per viaggiare sui treni Frecciarossa e Frecciargento.

Trenitalia estate: offerta Bimbi Gratis e sconti per i genitori



L’offerta Bimbi Gratis è una storica promozione di Trenitalia, applicata da anni. Permette ai bambini e ragazzi di viaggiare gratuitamente in treno. È riservata alle famiglie, ai gruppi che viaggiano insieme composti da 2 e 5 persone. All’interno del gruppo, i minori di 15 anni possono viaggiare gratis a bordo dei treni Frecce e Intercity. Per poter usufruire della promozione, ciascun gruppo deve essere composto almeno da una persona maggiorenne e da un bambino o ragazzo di età inferiore ai 15 anni.

La promozione è confermata per questa estate. Non solo, a questa si aggiunge anche un’offerta di sconto per gli adulti. Infatti, i componenti del gruppo familiare con età pari o superiore ai 15 anni hanno diritto a uno sconto del 40% sul prezzo Base del biglietto del treno. Si tratterà per lo più dei genitori dei bambini e ragazzi che viaggiano gratis o di altri componenti della famiglia (fratelli maggiori, zii o anche accompagnatori).

La promozione dello sconto del 40% per gli adulti del gruppo familiare si applicherà fino al 15 settembre 2022. Viaggiare in treno con la famiglia, dunque, conviene.

L’offerta Bimbi Gratis, con sconto per gli adulti fino al 40%, è valida per viaggiare in prima e in seconda classe e nei livelli di servizio Business, Premium e Standard su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Intercity. Sono esclusi i treni Notte, il livello di servizio Executive e il servizio salottino.

È possibile acquistare l’offerta fino alle ore 24 del secondo giorno precedente la partenza del treno, presso le biglietterie, le agenzie di viaggio abilitate, le self service, sul sito web di Trenitalia, su App Trenitalia e chiamando il Call Center (numero a pagamento).

L’offerta è modificabile gratuitamente una sola volta e il biglietto è rimborsabile con una trattenuta del 20%. Inoltre, è possibile l’accesso a un treno diverso per lo stesso viaggio, da un’ora prima e fino ad un’ora dopo la partenza del treno prenotato. In questo caso si deve pagare l’eventuale differenza di prezzo (Base intero) del treno utilizzato, insieme a una penalità di 10 euro a viaggiatore.

Per ulteriori informazioni: https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/bimbi_gratis.html