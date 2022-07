Segnaliamo l’occasione dei voli low cost per Gran Canaria: le offerte da prendere subito. Tutte le informazioni utili.

Se state programmando una vacanza alle Isole Canarie per questa estate ma non avete ancora prenotato nulla, questo è il momento giusto per farlo.

La compagnia low cost Ryanair, infatti, ha appena lanciato nuove offerte di voli a prezzi imbattibili per l’isola di Gran Canaria. Una promozione di cui conviene approfittare subito.

Le offerte, infatti, sono disponibili fino all’8 luglio, per viaggiare subito e fino a settembre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ricordiamo anche che Ryanair ha aumentato i collegamenti estivi con l’aeroporto di Perugia.

Voli low cost per Gran Canaria: le offerte da prendere subito

Tra le promozioni per viaggiare low cost questa estate, Ryanair ha appena lanciato alcune offerte per viaggiare a prezzi scontati dagli aeroporti italiani verso l’isola di Gran Canaria. L’isola è una meta di vacanze molto ambita durante tutto l’anno e in estate è il periodo ideale per molti italiani, quando le vacanze sono più lunghe e quando si può fare attività balneare.

Le offerte di voli a prezzi scontati per Gran Canaria di Ryanair partono da biglietti da 19,99 euro a tratta. Sono soggette a disponibilità e ai termini e alle condizioni di Ryanair. Possono essere acquistati biglietti a prezzi scontati per viaggiare subito e fino a settembre 2022. Avete tempo fino a venerdì 8 luglio per acquistare il vostro volo low cost per Gran Canaria.

Le offerte da Ryanair, comunque, non mancano. Tenete sempre d’occhio il portale web della compagnia aerea.

Gran Canaria

L’isola di Gran Canaria fa parte dell’arcipelago delle Isole Canarie, nell’Oceano Atlantico, appartenente alla Spagna. L’arcipelago sorge al largo delle coste dell’Africa nord-occidentale. Le Canarie sono isole vulcaniche dai paesaggi naturali straordinari. Alle rocce multicolori si alternano ampie spiagge di sabbia, con stabilimenti balneari e servizi o libere e selvagge.

Gran Canaria è famosa per le sue numerose e vaste spiagge. Una delle più famose è quella di Maspalomas con la sua enorme distesa di dune, come un piccolo deserto con palme. Da non perdere, poi, la spiaggia di Amadores, affacciata su una baia protetta dalle rocce, con basso fondale e tutti i comfort e servizi.