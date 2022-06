Tre idee per un pranzo in spiaggia sano, gustoso e anche economico. Non si rinuncia al benessere o al risparmio nemmeno in vacanza!

Quando si va in vacanza al mare il pranzo è solitamente l’ultimo dei nostri pensieri. Ci preoccupiamo di avere la crema solare giusta, di avere la maschera e il boccaglio per fare snorkeling, ma non del cibo. Il che è un errore.

Certo, potreste pensare di mangiare qualcosa al bar, non tenendo conto che in alcune località pranzare in spiaggia potrebbe essere anche piuttosto costoso. Meglio arrivare preparati da casa con un pranzo per il mare sano ed economico.

Pranzo al mare: cosa cucinare?

Se siete a corto di idee non preoccupatevi, noi di Viagginews amiamo mangiare tanto quanto viaggiare e quindi siamo pronti a darvi tre idee di pranzo in spiaggia sano e low cost da portare con voi al mare! Siete pronti? Vediamole insieme:

Panino con frittata di zucchine : un pranzo tipico delle nonne molto probabilmente. Vero, ma è perfetto perché è economico, facile da portare con voi in spiaggia o nella borsa frigo e contiene verdure, carboidrati e proteine. Un pranzo perfetto insomma!

: un pranzo tipico delle nonne molto probabilmente. Vero, ma è perfetto perché è economico, facile da portare con voi in spiaggia o nella borsa frigo e contiene verdure, carboidrati e proteine. Un pranzo perfetto insomma! Cous Cous con verdure e tonno/fagioli : il cous cous è buonissimo, perfetto da mangiare anche freddo e, proprio come l’insalata di riso, dà la possibilità di metterci dentro gli ingredienti che amate di più. Dalle proteine come il tonno o i fagioli, passando per le verdure. Anche in questo caso minima spesa, massima resa!

: il cous cous è buonissimo, perfetto da mangiare anche freddo e, proprio come l’insalata di riso, dà la possibilità di metterci dentro gli ingredienti che amate di più. Dalle proteine come il tonno o i fagioli, passando per le verdure. Anche in questo caso minima spesa, massima resa! Pasta integrale, pomodoro e gamberetti: fresca, degna di un ristorante, buonissima e super comoda da portare con voi nella borsa frigo. Un pranzo al mare così è un vero e proprio lusso che però a voi comporterà una spesa minima!

Vi è venuta fame?

A leggere tutte queste prelibatezze perfette per il pranzo al mare ci è venuta fame e a voi? Che ne dite di provare subito questi piatti pazzeschi?