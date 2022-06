Ultime notizie sulle restrizioni di viaggio anti-Covid: anche la Spagna elimina il Green pass per i viaggiatori europei.

Cadono una dopo l’altra tutte le restrizioni di viaggio anti-Covid nella stragrande maggioranza dei Paesi dell’Unione Europa. I primi ad abolirle completamente erano stati i Paesi del Nord Europa. Ora tocca alla Spagna.

Dopo l’Italia e la Germania, ora è la Spagna a non richiedere più il Green pass europeo ai viaggiatori dall’estero. Stiamo parlando dell’EU Digital Covid-19 Certificate, Certificato Digitale Covid-19 UE, il documento introdotto un anno fa nell’Unione Europea e nell’Area Schengen per agevolare i viaggi in sicurezza tra i cittadini dei Paesi membri.

Il Green pass attesta la vaccinazione o in alternativa la guarigione dal Covid-19 oppure la negatività al virus con un test. È stato poi utilizzato anche per accedere ai luoghi pubblici. Per quest’ultimo utilizzo è stato abolito quasi ovunque mentre per gli arrivi dall’estero viene eliminato ora, in vista dei grandi arrivi per le vacanze estive.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle regole di viaggio per entrare in Spagna.

Anche la Spagna elimina il Green pass per i viaggiatori europei

In anticipo rispetto alla data del 15 giugno annunciata qualche settimana fa, la Spagna ha deciso di eliminare il Green pass europeo, EU Digital Covid-19 Certificate, per tutti i viaggiatori in arrivo dagli altri Paesi dell’Unione Europea e dell’Area Schengen. La decisione è stata annunciata nei giorni scorsi dal Ministero della Salute spagnolo ed è entrata in vigore il 2 giugno. Come riporta Schengenvisainfo.com.

Come si legge nel report del Ministero, l’obbligo di presentare un certificato di vaccinazione o guarigione o un test negativo viene meno solo per i cittadini di Paesi UE e Schengen. Il che significa che i viaggiatori provenienti da Stati terzi saranno ancora obbligati a presentare la certificazione per entrare in Spagna. Tra questi non ci sono solo i viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e altri Paesi extraeuropei ma anche quelli provenienti dal Regno Unito, che non ha mai fatto parte dell’Area Schengen ed è uscito dall’Unione Europea. Una decisione che non farà piacere ai tanti britannici che viaggiano in Spagna.

Nel frattempo, comunque, dallo scorso 21 maggio la Spagna aveva eliminato il divieto di ingresso ai viaggiatori non vaccinati provenienti da Paesi terzi extraeuropei. A questi è stato chiesto e sarà ancora richiesto solo un test negativo al Coronavirus (o in alternativa la guarigione recente dal Covid).

La decisione della Spagna di eliminare subito il Green pass per i viaggiatori europei segue probabilmente quelle di Italia e Germania che lo hanno eliminato dal 1° giugno.

Tra i Paesi europei che ancora chiedono il certificato ai viaggiatori dall’estero, anche dalla UE, restano al momento la Francia e il Portogallo.