Per entrare in Germania questa estate non servirà più il Green pass europeo (EU Digital Covid-19 Certificate). Un allentamento delle misure restrittive che agevolerà l’arrivo dei turisti nel Paese.

Il miglioramento delle condizioni pandemiche e l’arrivo dell’estate, con le condizioni climatiche che riducono il rischio di contagi, anche la Germania ha deciso di allentare le restrizioni di viaggio.

Come altri Paesi europei, anche la Germania elimina il Green pass europeo per gli arrivi di viaggiatori dall’estero in estate. Attenzione, però, non si tratta di un’abolizione ma di una sospensione, per un periodo di tempo già definito. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La Germania: sospende l’obbligo di Green pass europeo

La maggior parte dei Paesi europei ha eliminato o sta eliminando l’obbligo di Green pass europeo, per gli arrivi di viaggiatori dall’estero. Si tratta del EU Digital Covid-19 Certificate, Certificato Digitale Covid-19 UE, il documento introdotto un anno fa nell’Unione Europea e nell’Area Schengen per agevolare i viaggi in sicurezza tra i cittadini dei Paesi membri. Eravamo ancora in piena emergenza Covid-19 e la campagna vaccinale era appena iniziata.

Il documento certifica l’avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid-19 oppure il risultato negativo a un test per il Coronavirus.

Introdotto per viaggiare tra Paesi europei, successivamente è stato utilizzato anche per accede a luoghi pubblici a rischio contagio, come ristoranti, caffè, bar, cinema, teatri, musei, sale concerto, palazzetti dello sport. Questo tipo di Green pass a uso interno è stato eliminato praticamente ovunque in Europa, in Italia dallo scorso 1° maggio.

Invece, è rimasto il Green pass europeo per viaggiare. Diversi Paesi europei lo hanno eliminato anche per gli arrivi dall’estero già da tempo, a cominciare dai Paesi nordici. Poi è toccato agli altri. Con gli ultimi provvedimenti per la graduale eliminazione delle restrizioni l’Italia ha deciso di chiedere il Green pass ai viaggiatori dall’estero fino al 31 maggio. Dal 1° giugno non sarà più richiesto.

La Grecia lo ha eliminato il 2 maggio, l’Austria il 16 maggio insieme alle altre restrizioni di viaggio. Mentre la Spagna ha deciso di prorogarlo fino al 15 giugno.

Gli altri Paesi europei in cui è ancora richiesto il Certificato Digitale Covid-19 UE sono Germania, Francia e Portogallo.

Ora la Germania ha deciso di non richiedere più il Green pass europeo ai viaggiatori in arrivo dall’estero, a partire dal 1° giugno. Come l’Italia.

Attenzione, però, il provvedimento delle autorità tedesche non è una abolizione ma una sospensione. Infatti, il Certificato Digitale non sarà richiesto dal 1° giugno al 31 agosto. Come riporta L’Agenzia di Viaggi. Dunque tornerà di nuovo obbligatorio a fine estate.

Le restrizioni di viaggio rimangono per i viaggiatori che provengono da Paesi ritenuti “a rischio di varianti”. Questi viaggiatori sono obbligati anche a una quarantena di 14 giorni una volta entrati in Germania, a prescindere dal loro status vaccinale. Al momento, comunque, nessun Paese è nella lista di quelli a rischio. Come riporta Schengenvisainfo.com.

Le regole di viaggio aggiornate in Germania sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/DEU