Sta per partire il Giro d’Italia 2022: le tappe della corsa, i luoghi da vedere. Tutte le informazioni sul percorso della gara.

Pronti, via! Venerdì 6 maggio parte il Giro d’Italia 2022, la gara di ciclismo più amata, molto popolare anche all’estero. Per quasi tutto il mese di maggio, le tappe del Giro scandiranno le nostre giornate e i corridori ci porteranno nei luoghi più belli d’Italia e non solo.

Questa edizione numero 105 del Giro d’Italia partirà dall’Ungheria. Una partenza dall’estero che era già in programma nel 2020, poi annullata a causa della pandemia.

Il Giro si correrà in Ungheria per tre giorni, con tre tappe nel primo weekend di gara. La corsa partirà venerdì 6 maggio dalla città di Budapest, dove il giorno seguente è prevista anche una tappa a cronometro.

Poi, dal 10 maggio inizierà la corsa sul territorio italiano, con tre tappe in Sicilia. La competizione si concluderà il 29 maggio a Verona, con un’altra tappa a cronometro. Nel percorso non mancheranno gli storici e durissimi passi dolomitici. Scopriamo le tappe della gara in dettaglio.

Al via il Giro d’Italia 2022: le tappe della corsa, i luoghi da vedere

Il Giro d’Italia è permette di assistere a una grande gara di ciclismo, con i migliori corridori al mondo, e allo stesso tempo scoprire e riscoprire tante bellezze del nostro Paese. Città, borghi, colline, montagne, pianure, coste, laghi, fiumi, castelli, opere monumentali. Il Giro ci offre un viaggio sensazionale, seduti comodamente sulla poltrona, attraverso tutta l’Italia o quasi. Ogni anno il percorso cambia, con nuove tappe e nuovi luoghi, tutti da conoscere.

Le 21 tappe del percorso 2022:

Venerdì 6 maggio: Budapest – Visegrád, 195 km (Partenza dall’Ungheria) Sabato 7 maggio: Budapest – Budapest TISSOT ITT, 9,2 km (Tappa a cronometro) Domenica 8 maggio: Kaposvár – Balatonfüred, 201 km Martedì 10 maggio: Avola – Etna-Nicolosi (Rif. Sapienza), 172 km (Prima tappa in Italia dalla Sicilia) Mercoledì 11 maggio: Catania – Messina, 174 km Giovedì 12 maggio: Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri), 192 km Venerdì 13 maggio: Diamante – Potenza, 196 km Sabato 14 maggio: Napoli – Napoli (Procida Capitale Italiana della Cultura), 153 km Domenica 15 maggio: Isernia – Blockhaus, 191 km Martedì 17 maggio: Pescara – Jesi, 196 km Mercoledì 18 maggio: Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia (Parmigiano Reggiano Food Stage), 203 km Giovedì 19 maggio: Parma – Genova, 204 km Venerdì 20 maggio: Sanremo – Cuneo, 150 km Sabato 21 maggio: Santena – Torino, 147 km Domenica 22 maggio: Rivarolo Canavese – Cogne, 178 km Martedì 24 maggio: Salò – Aprica (Sforzato Wine Stage), 202 km Mercoledì 25 maggio: Ponte di Legno – Lavarone, 168 km Giovedì 26 maggio: Borgo Valsugana – Treviso, 152 km Venerdì 27 maggio: Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte, 177 km Sabato 28 maggio: Belluno – Marmolada (Passo Fedaia), 168 km Domenica 29 maggio: Verona (Cronometro delle Colline Veronesi) – Tissot ITT, 17,4 km

La mappa del percorso del Giro d’Italia 2022

I luoghi del Giro d’Italia

Il Giro d’Italia è anche una grande occasione di promozione del territorio italiano, mostrando a tutti gli spettatori le nostre bellezze paesaggistiche, naturali e architettoniche.

Accanto alla corsa vera e propria, si svolgono tante iniziative collaterali e sui canali Rai vengono trasmessi programmi di approfondimento sui luoghi toccati dalla gara. Un motivo in più per seguire il Giro d’Italia, per conoscere la storia, le tradizioni e la cultura dei luoghi lungo il percorso. Possibili mete di viaggio per una vacanza in futuro.

Il Giro d’Italia è trasmesso dalla Rai (sui canali Rai Sport, Rai2 e Raiplay). Tanti contenuti extra, tra foto, video e storie, sono pubblicati sui canali social della corsa.

Per ulteriori informazioni: www.giroditalia.it