Proposte di viaggio per il Weekend del 1° maggio in montagna: i luoghi più belli d’Italia dove andare.

Per il vostro weekend del 1° maggio continuiamo con le nostre proposte di viaggio o anche semplicemente di gita nei posti più belli d’Italia, in mezzo alla natura. Per evadere e prendere aria buona, con l’auspicio che faccia bel tempo!

Il nostro Paese ha un’offerta molto vasta e varie di mete naturali bellissime, una diversa dall’altra, ognuna con paesaggi da togliere il fiato e luoghi speciali, che nascondono leggende e storie antiche. Mete tutte da visitare.

Dopo avervi proposto alcune località al lago e al mare, ora tocca alla montagna tra i suggerimenti dei posti più belli dove andare per il weekend del 1° maggio, tra viaggi, gite e picnic. Ecco dove andare.

Weekend del 1° maggio in montagna: i luoghi più belli d’Italia dove andare

Impossibile proporre tutte le bellissime località di montagna di cui l’Italia è ricca da Nord a Sud. Qui vi proponiamo una nostra selezione di cinque luoghi imperdibili dove trascorrere la Festa dei Lavoratori del 1° maggio, per la fuga di un weekend o anche soltanto per la gita di un giorno o per il tradizionale picnic sul prato. Mete da Nord a Sud, per accontentare tutti.

San Martino di Castrozza, Dolomiti



Le spettacolari Dolomiti sono sicuramente una meta di viaggio ideale per la primavera, anche solo per un weekend. Ai piedi di queste spettacolari e singolari montagne potete fare passeggiare, trekking, andare a cavallo, in mountain bike o semplicemente sdraiarvi su un prato fiorito a prendere il sole.

Qui, in particolare, vi proponiamo per il weekend del 1° maggio la bella località di San Martino di Castrozza, ai piedi delle famose Pale di San Martino, massiccio montuoso dalle vette aguzze. Un tempo comune autonomo, oggi frazione del comune sparso di Primiero San Martino di Castrozza, questa bella località si trova in provincia di Trento, al confine con il Veneto, nel cuore verde del Parco Naturale di Panaveggio. Qui avrete l’occasione di immergervi nella natura più bella e di partecipare a tante iniziative, anche culturali e gastronomiche.

Montemonaco, Monti Sibillini



Spostandoci al Centro Italia, un’altra bellissima località dove trascorrere il weekend del 1° maggio in montagna è Montemonaco, nel cuore dei Monti Sibillini. Il borgo, situato nelle provincia di Ascoli Piceno, è arrampicato sulle alture ai piedi della catena montuosa del Parco Nazionale dei Sibillini, sotto il Monte Sibilla e vicino al Monte Vettore.

Da Montemonaco partono numerosi sentieri per le escursioni, verso il Monte Sibilla e la Grotta della Sibilla, verso le spettacolari Gola dell’Infernaccio, una vera meraviglia della natura. Mentre dalla località di Foce parte il percorso escursionistico per il Lago di Pilato, situato ai piedi della cima del Vettore.

Prati di Tivo, Gran Sasso



Poco più a Sud, in Abruzzo, una meta di montagna ideale da visitare a primavera, anche per il weekend del 1° maggio, è il massiccio del Gran Sasso. La località che vi proponiamo è Prati di Tivo, rinomata destinazione turistica che sorge proprio ai piedi della grande montagna e della cima del Corno Piccolo. Qui trovate numerosi sentieri per il trekking, sia nei boschi intorno a Prati di Tivo sia per salire al Gran Sasso. Dall’alto della montagna si ammira un paesaggio mozzafiato.

Da vedere anche le cascate della zona, quella del Rio Arno, i piedi del Gran Sasso, e quella di Pisciarello, nella zona di Fano a Corno. Da visitare anche il vicino borgo di Pietracamela. Prati di Tivo è in provincia di Teramo, città da cui dista 40 chilometri

Gressoney-Saint-Jean, Monte Rosa



Torniamo al Nord, alle Alpi. Una incantevole località di montagna dove trascorrere il weekend del primo maggio è Gressoney-Saint-Jean, pittoresco borgo della Valle d’Aosta ai piedi dell’imponente massiccio del Monte Rosa. Il borgo, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, sorge nella stretta valle del Lys o valle di Gressoney a 1385 metri di quota, proprio sotto il Monte Rosa che si specchia sulla acque del Lago Gover.

A Gressoney potete semplicemente rilassarvi e ammirare lo spettacolare paesaggio circostante, gustando l’ottima cucina locale. Se siete più sportivi, avete a disposizione numerosi sentieri per trekking e arrampicate sulle montagne circostanti, salendo fino a i punti panoramici più belli, come quelli di Valle dei Principi, Punta Valnera e Punta Valfredda con i suoi vicini laghi omonimi.

Cusano Mutri, Monti del Matese



Chiudiamo questa rassegna sulle mete più belle per un weekend del 1° maggio in montagna in Italia, scendendo al Sud. Anche le montagne della Campania offrono scenari incantevoli e spettacolari percorsi escursionistici, circondati da paesaggi selvaggi e poco noti.

Qui, vi portiamo nel Parco Regionale del Matese, al confine con il Molise, partendo dal pittoresco borgo storico di Cusano Mutri. Siamo in provincia di Benevento e questo borgo dalla storia antica e con tanti monumenti da visitare, appartiene alla Comunità montana del Titerno. Oltre a visitare il bellissimo borgo, passeggiando per i vicoli e le scalette del suo centro storico, sono consigliate le escursioni nella natura circostante.

Appena fuori dal paese trovate trovate le Gole Conca Torta, mentre pochi chilometri più a ovest stanno le Gole di Caccaviola, con la vicina area picnic di Fontana Stritto. Addentrandovi nel Parco, più a nord, incontrerete il Monte Pastonico. Il Parco del Matese offre uno scenario suggestivo di montagne selvagge, ampi prati per i pascoli, laghi, torrenti, cascate, boschi di faggete, gole e grotte bellissime.