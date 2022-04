Dove andare per il weekend del 1° maggio al lago: i posti più belli d’Italia per escursioni e picnic. Tutte le informazioni.

Se state ancora pensando a dove andare per il weekend de 1° maggio, tra feste, eventi o gite all’aria aperta, vi suggeriamo noi alcune proposte imperdibili, per trascorrere un po’ di tempo circondati dalla natura, magari vicino all’acqua. Niente di meglio di un weekend sul lago.

Non c’è niente di più rilassante in primavera di una gita al lago. Stare in mezzo alla natura, meteo permettendo, prendere il primo sole, fare passeggiate ed escursioni o anche semplicemente rimanere sdraiati su un plaid a contemplare lo sciabordio dell’acqua, sono la proposte ideali per il 1° maggio. Una festa tutta da dedicare al relax.

Qui vi proponiamo una nostra selezione di mete al lago, non presso i grandi e affollati laghi italiani, ma in quelli più piccoli o medi, raccolti e riservati, con alcuni spazi più tranquilli. Ecco dove andare per il vostro weekend del 1° maggio al lago in Italia.

Prima vi ricordiamo le altre proposte di idee alternative per il 1° maggio, rispetto al tradizionale Concertone a Roma.

Weekend del 1° maggio al lago: i posti più belli d’Italia

I laghi italiani medio-piccoli offrono tante bellezze inaspettate ai visitatori. Paesaggi pittoreschi, con una natura dolce e accogliente e i borghi storici che sembrano uscire da un quadro romantico.

In questi luoghi è possibile rilassarsi, fare passeggiate intorno al lago, escursioni più impegnative che si addentrano nei boschi o si arrampicano sulle montagne circostanti. Inoltre, si possono visitare caratteristici borghi che si rispecchiano nelle acque o le vicine città d’arte. In altri, più selvaggi e isolati, invece, è tutto un andare alla scoperta di riserve naturali, con la loro flora e fauna tipica.

Qui vi proponiamo una selezione di bellissimi laghi dove andare per il weekend del 1° maggio in Italia.

Lago di Piediluco

Un luogo molto pittoresco da visitare per il weekend del 1° maggio è il grazioso Lago di Piediluco, che sorge nelle vicinanze della Cascata delle Marmore, al confine con il Lazio. È il posto ideale dove fermarsi dopo la visita alla cascata. Qui trovate un lago accogliente, con il borgo di Piediluco che si specchia sull’acqua e la Rocca Albornoz che domina il borgo e il lago dalla sommità del Monte Luco. Lungo le sponde del lago trovate ampi spazi dove fermarvi per rilassarvi e fare il picnic.

Il Lago di Piediluco ha una spiaggia servita da bar e ristoranti, dove sono anche disponibili barche per le escursioni sul lago. La zona è servita da campeggi e agriturismi.

Lago di Tenno

L’incantevole Lago di Tenno, con il suo specchio d’acqua color turchese e verde smeraldo, si trova nel Trentino meridionale, vicino al caratteristico borgo di Canale di Tenno e a pochi chilometri da Riva del Garda e dal versante settentrionale del famoso Lago di Garda. Si tratta di un luogo veramente unico, circondato da spiagge dove fare attività balneare d’estate, prati e boschi verdissimi. Un luogo perfetto per riposarsi e rinfrancare lo spirito.

La zona è attrezzata con campeggi e si possono fare tante escursioni nei boschi e sui monti circostanti.

Lago Trasimeno

Lago più grande del Centro Italia, il Trasimeno sarà sicuramente molto visitato la domenica del 1° maggio ma la sua vasta offerta di coste selvagge, spiagge, isole e borghi permetterà a tutti di trovare il proprio spazio per rilassarsi e fare passeggiate ed escursioni. Facilmente raggiungibile da Roma, Firenze e dalle altre città dell’Italia centrale, il Trasimeno è vicino a Perugia ed è una meta ideale per chi desidera un weekend che unisca natura e cutlura.

Sul Lago Trasimeno sono da visitare il bel borgo di Castiglione del Lago e le isole del lago: Isola Maggiore, Isola Minore e Polvese. La costa e le isole sono comprese nel Parco Regionale del Trasimeno, un’aerea di natura selvaggia con una ricca biodiversità. Un posto ideale anche per il picnic del 1° maggio.

Lago d’Orta

Tra i laghi più romantici d’Italia e con la sua caratteristica Isola di San Giulio, il Lago d’Orta è un’altra meta imperdibile per il weekend del 1° maggio al lago in Italia. Chiamato anche Cusio, è un lago glaciale del Piemonte che sorge a ovest del Lago Maggiore, tra le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

Orta San Giulio è il caratteristico borgo, più volte premiato tra i più belli d’Italia, che si affaccia da un piccolo promontorio sul versante orientale della parte centro-meridionale del lago e dà direttamente sull’Isola di San Giulio. Qui sono da ammirare diversi edifici e monumenti caratteristici, da visitare anche con il trenino turistico. Il borgo, poi, ospita anche l’elegante e lussuoso hotel e ristorante Villa Crespi, gestito dallo chef Antonio Cannavacciuolo e da sua moglie. Mentre da Piazza Motta con terrazza sul lago partono le imbarcazioni per l’Isola di San Giulio.

Lago del Matese

Se cercate un ambiente ancora più libero e selvaggio, completamente immerso nella natura, allora il Lago del Matese fa al caso vostro. Il lago si trova nell’omonimo Parco Regionale del Matese, in quella parte di Campania, in provincia di Caserta, al confine con il Molise. Qui trovate una natura spettacolare e bellissima, poco conosciuta dai percorsi turistici più battuti. Un luogo dove immergervi sul serio nella natura, tra relax sui prati ed escursioni tra boschi e montagne.

Il Lago del Matese è un bacino che sorge al centro di una vallata pianeggiante, circondata da imponenti montagne, ancora imbiancate di neve a primavera. Il lago è incluso nel territorio del comune di San Gregorio Matese. Il territorio del lago e del Parco offre uno scenario suggestivo si montagne selvagge, ampi prati con pascoli, laghi, torrenti, cascate, boschi di faggete, gole e grotte mozzafiato. Da vedere in zona anche il delizioso borgo di Cusano Mutri. Il Parco del Matese è servito da diversi agriturismi.