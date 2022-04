Suggerimenti su dove andare per il weekend del 1° maggio al mare: i luoghi più belli d’Italia per passeggiate e picnic. Tutte le informazioni utili.



Mancano davvero pochi giorni alla festa del 1° maggio, che quest’anno purtroppo sarà di domenica. Se state pensando di andare fuori, per una gita, un weekend o anche un semplice picnic, ma non sapete dove andare, vi diamo qualche consiglio utile. Vi proponiamo alcune bellissime località di mare in Italia.

Il mare è sempre bello, in qualsiasi stagione. A primavera inoltrata, con il clima piacevole diventa una meta ideale per i picnic sulla spiaggia e per il primo sole. Con i suoi circa 8mila chilometri di coste, l’Italia offre tante spiagge e baie stupende, da visitare in questo periodo.

Anche se è una selezione inevitabilmente limitata, perché in Italia sono davvero tanti i posti stupendi, qui vi proponiamo alcune mete dove andare per il vostro weekend del 1° maggio al mare in Italia. Dopo avervi proposto alcune imperdibili mete di lago.

Vi ricordiamo anche le altre segnalazioni di idee alternative per il 1° maggio, rispetto al tradizionale Concertone a Roma.

Weekend del 1° maggio al mare: i luoghi più spettacolari d’Italia

Per il vostro weekend del 1° maggio all’aria aperta, al sole, meteo permettendo, e in mezzo alla natura, abbiamo selezionato per voi alcune spettacolari località di mare dove dedicarvi al relax, alle passeggiate, ai picnic e allo sport.

Ecco dove trascorrere la Festa dei Lavoratori al mare in Italia.

Riserva dello Zingaro, Golfo di Castellammare



Nella Sicilia occidentale, tra i comuni di Castellammare sul Golfo e San Vito lo Capo si estende la Riserva naturale orientata dello Zingaro. Un territorio di natura selvaggia e straordinaria bellezza, affacciato sul Mare Tirreno, tra coste rocciose e baie di ghiaia. Si tratta di un ambiente incontaminato, dove non è presente una strada litoranea e si raggiungono baie e calette solo con sentieri da percorrere a piedi.

Un luogo ideale per chi cerca la vera natura sul mare e desidera fare escursioni il 1° maggio. Qui dovete portarvi tutto, perché le strutture ricettive sono limitate ma trovate due splendide aree attrezzate per il picnic, con ampi tavoli di legno all’ombra. Se arrivate da Nord, da San Vito Lo Capo, trovate l’area attrezzata per il picnic subito dopo Cala Tonnarella dell’Uzzo, invece dall’ingresso Sud, Scopello e Castellammare del Golfo, troverete l’area picnic vicino a Cala Capreria. Per info: www.riservanaturalezingaro.com

Pineta di Barcola, Trieste

Una deliziosa pineta cittadina, affacciata sul mare e dotata di tutti i servizi è la Pineta di Barcola, lungo la costa appena fuori Trieste, con affaccio sullo spettacolare sul Golfo di Trieste e sul Castello di Miramare, situato poco più a nord. La pineta si estende sul lungomare Benedetto Croce e ha una vera e propria terrazza sul mare.

Il parco dispone di panchine, giochi per bambini, bar e bagni pubblici ed è diviso in due da un’ampia fontana circolare. Un luogo ideale per chi ama la natura e il mare, ma vuole tutte le comodità. Appena fuori dalla pineta si trovano parcheggi per le auto. L’area è raggiungibile anche in autobus

Monte San Bartolo, Pesaro

Per il vostro weekend del 1° maggio al mare in Italia, segnaliamo anche un’altra meta spettacolare, sempre affacciata sul Mare Adriatico, il Parco del Monte San Bartolo, sull’omonimo promontorio a nord della città di Pesaro. Qui trovate un ambiente naturale mozzafiato, con la montagna verde a picco sul mare, i suoi sentieri costeggiati dalle ginestre e dagli arbusti tipici della vegetazione mediterranea.

Sono disponibili aree attrezzate per il picnic e diversi sentieri per le escursioni. Il parco è servito da campeggi e B&B. Da non perdere il pittoresco borgo di Fiorenzuola di Focara, con il castello e gli edifici antichi, dal quale si ammira una vista mozzafiato sul mare. Dal borgo parte una strada tortuosa che scende fino alla sottostante spiaggia di Fiorenzuola.

Capo Vaticano, Costa degli Dei

Sul versante tirrenico della Calabria, Capo Vaticano, lungo la Costa degli Dei, offre incredibili panorami e luoghi incantevoli per la gita del 1° maggio. Sulla sommità del litorale roccioso, nel Parco Belvedere, oppure nella spiaggia sottostante, ci si può fermare per stendere tovaglie e stuoie, fare il picnic e prendere il sole. I più coraggiosi potranno provare anche il primo bagno di stagione, dato che qui le temperature a maggio sono quasi estive.

Portatevi qualcosa per coprire la testa e una buona crema solare, perché qui il sole picchia. Approfittatene anche per un salto nella vicina Tropea, altra meraviglia della costa. Mentre nell’entroterra consigliamo la visita alle Grotte di Zungri, antico insediamento rupestre, con Museo della Civiltà Contadina.

Marina di Alberese, Parco della Maremma

Infine, ancora sul Mar Tirreno ma più a nord, una meta che consigliamo vivamente per il vostro weekend del 1° maggio al mare, è Marina di Alberese, lungo la costa del Parco Regionale della Maremma. Qui trovate una spiaggia libera e selvaggia, con la pineta che arriva fino alla sabbia. Del resto si tratta di una delle aree italiane di maggior pregio naturalistico per la biodiversità.

Fate attenzione a rispettare l’ambiente e i divieti. I picnic sono consentiti solo nelle aree appositamente attrezzate, che trovate ad Alberese e Marina di Alberese, anche con punti di ristoro. In zona potete fare passeggiate ed escursioni, andare a cavallo e attraversare i sentieri del parco in mountain bike. Molto popolare è anche il birdwatching. Intorno a voi avrete un paesaggio da togliere il fiato.