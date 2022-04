Voli low cost per la Sardegna: tanti nuovi collegamenti per l’estate

By

Novità sui voli low cost per la Sardegna: in arrivo tanti nuovi collegamenti per l’estate. Tutte le informazioni utili.

Continuano ad aumentare i collegamenti di voli low cost con la Sardegna. Le compagnie aree si stanno sfidando nella corsa ad accaparrarsi le rotte e i nuovi clienti. La nuova stagione estiva si annuncia ricca di opportunità per recuperare i guadagni persi durante la pandemia. Perché c’è un grande desiderio di viaggi e vacanze. La Sardegna è una delle mete più ambite.

Ed è proprio in Sardegna che arrivano nuovi collegamenti aerei con il resto d’Italia e l’Europa. La crisi ucraina non frena la richiesta di viaggi verso l’isola italiana, con le sue spiagge paradisiache, le città d’arte e i borghi antichi.

Pertanto, oltre ai voli in continuità territoriale, con Roma e Milano, riservati ai sardi, vastissima è l’offerta di voli low cost delle principali compagnie aeree. Voli con l’Italia e l’Europa. Ora, arrivano 15 nuove rotte per l’estate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost in Sardegna: tanto nuovi collegamenti per l’estate

Vi abbiamo già segnalato in più occasioni le tante rotte estive aperte verso la Sardegna per l’estate, con voli e promozioni da parte delle principali compagnie aree, soprattutto low cost. Ora si segnala l’apertura di ben 15 nuove rotte low cost sull’aeroporto di Cagliari per l’estate.

Delle 15 nuove rotte, ben 12 sono per l’estero. Un segnale del grande ritorno dei turisti stranieri sull’isola, dopo due anni di pandemia. I nuovi voli low cost tra Cagliari e l’estero sono con gli aeroporti di Bilbao, Carcassonne, Hannover, Lille, Londra Gatwick, Madrid, Nizza, Norimberga, Palma di Maiorca, Poznan, Siviglia e Strasburgo. Mete anche per le vacanze dei sardi.

Invece, è sospesa la rotta per Mosca, a causa della guerra in corso. Mentre le città italiane collegate a Cagliari sono quelle di Bolzano e Venezia.

Complessivamente sono più di 18mila i voli in programma all’aeroporto di Cagliari, verso 91 destinazioni, di 53 internazionali e 38 collegamenti nazionali. Come riporta l’Unione Sarda.

Nel principale scalo sardo, a contendersi più della metà dei voli complessivi sono le compagnie low cost Ryanair e Volotea. La low cost irlandese gestisce 38 collegamenti, mentre sono 20 quelli della low cost spagnola. Le due compagnie hanno rafforzato la loro presenza allo scalo di Cagliari, negli ultimi anni, sia come voli sia come basi.