I suggerimenti su come andare in Sardegna risparmiando: le occasioni imperdibili per l’estate. Per vacanze bellissime e low cost.

Ci avviciniamo all’estate e se state programmando le vostre vacanze per la favolosa Sardegna, tenete d’occhio le offerte migliori. Anche per un paradiso molto ambito come questo, infatti, potete trovare tante offerte per risparmiare sulla vostra vacanza. A cominciare dal viaggio.

Come saprete, già da qualche mese tutte le compagnie aree low cost hanno lanciato la loro programmazione di voli per le vacanze estive, proponendo un’offerta vastissima di collegamenti e soprattutto sconti sui biglietti. Un modo per recuperare il giro di affari perso a causa della pandemia.

Tra le mete di vacanza con offerte imperdibili sui voli c’è naturalmente la Sardegna. L’ambita destinazione turistica è una delle mete preferite dagli italiani e non solo. Inoltre, nel momento di crisi che stiamo attraversando in Europa, a causa della guerra in Ucraina, la Sardegna è una meta di viaggio che garantisce una certa tranquillità e sicurezza.

Le sue spiagge, le città, i borghi storici e un territorio ricco di capolavori naturali e antiche aree archeologiche, insieme alle specialità della cucina locale sono tutti motivi per cui la vacanza in Sardegna è irresistibile.

Qui di seguito vi segnaliamo le migliori occasioni per andare in Sardegna risparmiando, con le migliori offerte da parte delle compagnie aree. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Come andare in Sardegna risparmiando: le occasioni imperdibili per l’estate

Si moltiplicano le offerte per raggiungere la Sardegna con voli low cost. Di continuo escono offerte dalle migliori compagnie aree e se non l’avete ancora fatto questo è il momento di prenotare il vostro volo scontato per l’isola.

Le compagnie aeree hanno già annunciato il loro piano di voli per l’isola e i biglietti sono già in vendita con tante offerte da non perdere. Tutte le principali compagnie low cost avranno voli per collegare l’isola con la penisola italiana e il resto d’Europa.

Il nuovo piano voli estivo è partito a fine marzo e gli aeroporti con i collegamenti più ambiti sono quelli di Alghero e Olbia.

La compagnia aerea Volotea ha confermato la sua base all’aeroporto di Olbia, dove dal 10 maggio partirà il collegamento con Deauville, in Francia, una delle nuove rotte estive tra Italia e Normandia, annunciate a gennaio. Sulla continuità territoriale di Volotea anche per l’estate ancora si sa poco. Al momento, la low cost spagnola ha dato la sua disponibilità solo per la rotta tra Cagliari e Roma Fiumicino. Comunque, rimangono gli altri voli, non i continuità territoriale, offerti dalla compagnia, con sconti molto appetibili e le promozioni da 9 euro. Nel frattempo, Volotea ha confermato 20 collegamenti da e per Olbia.

Tra le novità della prossima estate, si segnala l’arrivo a Olbia della compagnia Jet2.com, che a inizio maggio partirà con i collegamenti con Londra Stansted e Manchester.

Sempre all’aeroporto di Olbia opererà Wizz Air con una vasta offerta di voli, superiore a quella del periodo prepandemia. La compagnia collegherà lo scalo sardo a Bari e Venezia. Sono state confermate, poi, le rotte, interne ed europee, per Bologna, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Napoli, Venezia, Vienna, Verona e Varsavia. Con tanti sconti sui voli anche verso gli altri aeroporti sardi.

Confermata anche la programmazione di EasyJet che collegherà Olbia con ben 25 destinazioni e ha attivato promozioni sui suoi voli, attive sul sito web.

All’aeroporto di Alghero, invece, sarà un vero e proprio boom di voli Ryanair, con una offerta raddoppiata rispetto al 2019. Sullo scalo sardo, infatti, la compagnia irlandese attiverà ben 81 frequenze settimanali nei mesi centrali dell’estate. Inoltre, Ryanair aprirà su Alghero le nuove rotte per Bordeaux, Budapest, Dublino e Cork. Numerosi voli per Alghero dai principali aeroporti italiani sono in offerta sul sito della compagnia a soli 4,99 euro.

Il servizio di continuità territoriale tra la Sardegna e l’Italia peninsulare potrebbe passare a Ita Airways, che ha già lanciato la sua programmazione di voli a prezzi contenuti per i sardi e per chi lavora e vive sull’isola, anche al di fuori della compensazione della Regione.

Infine, vi ricordiamo anche i nostri suggerimenti per le vacanze in Sardegna con i bambini per un soggiorno indimenticabile.