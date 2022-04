By

Itinerari sulla Transiberiana d’Italia in primavera: i viaggi in treno storico da non perdere. Tutte le informazioni utili.

Non solo paesaggi innevati e mercatini di Natale, il treno storico della Transiberiana d’Italia vi porta alla scoperta della natura e dei borghi d’Abruzzo anche nel verde brillante della primavera.

Il treno storico percorre la vecchia linea ferroviaria ordinaria da Sulmona a Isernia, convertita in ferrovia turistica e chiamata anche Ferrovia dei Parchi. Il percorso parte dalla città di Sulmona e arriva fino a Roccaraso e Castel di Sangro, attraversando i boschi alle pendici del Massiccio della Majella, fino all’Alto Sangro e sconfinando in Molise.

La linea ferroviaria ha un dislivello notevole, dai 328 metri sul mare di Sulmona ai 1.268 metri di Roccaraso. Percorso e fermate possono cambiare a seconda delle stagioni e degli itinerari.

La Ferrovia dei Parchi propone affascinanti viaggi di primavera a bordo dei caratteristici treni storici, alla scoperta di percorsi naturali e culturali, tra montagne e valli verdissime, fiumi limpidi e centri storici in pietra bianca. Ecco tutto quello che bisogna sapere sugli itinerari di primavera.

Sulla Transiberiana d’Italia in primavera: i viaggi in treno storico

A bordo dei treni storici della Transiberiana d’Italia sono previsti diversi percorsi di primavera che toccano i centri caratteristici delle montagne abruzzesi tra la Valle Peligna, il Parco Nazionale della Majella e l’Alto Sangro. Un viaggio immersi nelle bellezze della natura e di centri storici antichi, per tornare indietro nel tempo.

La Ferrovia dei Parchi organizza itinerari di un solo giorno e viaggi in treno con pernottamento nei weekend. Sono ancora disponibili gli ultimi posti per il viaggio di Pasquetta, lunedì 18 aprile, fino a Castel di Sangro.

Gli itinerari di aprile e maggio con posti ancora disponibili:

Lunedì 18 aprile – 1^ partenza 8.45 – Sulmona-Castel di Sangro A/R

– 1^ partenza 8.45 – Domenica 24 aprile – Sulmona-Rieti A/R – La Ferrovia del Centro Italia

– – Sabato 30 aprile – Sulmona-Castel di Sangro A/R

Domenica 1° maggio – Sulmona-Castel di Sangro A/R

– Sabato 7 maggio – Sulmona-Carovilli A/R

Domenica 8 maggio – Sulmona-Carovilli A/R

Domenica 8 maggio – Sulmona-Rieti A/R

Sabato 14 maggio – Sulmona-Carovilli A/R

Domenica 15 maggio – Sulmona-Carovilli A/R

– Sulmona-Carovilli A/R Sabato 21 maggio – Sulmona-Carovilli A/R

Domenica 22 maggio – Sulmona-Carovilli A/R

Sabato 28 maggio – Sulmona-Carovilli A/R

Domenica 29 maggio – Sulmona-Carovilli A/R

Sono previste corse anche nel mese di giugno.

Il viaggio a bordo dei treni storici della Ferrovia dei Parchi costa 40 euro ad adulto, 20 euro per bambini dai 4 ai 12 anni e gratuito per bambini da 0 a 4 anni. Il biglietto comprende viaggio andata e ritorno con soste intermedie, nelle fermate di Campo di Giove, Palena, Rivisondoli-Pescocostanzo, Roccaraso e Capracotta (Molise) a seconda dell’itinerario, guida di viaggio, animazione musicale e trasporto bici. Per la prenotazione sono chiesti 2 euro a persona.

Proposte speciali

Tra i servizi aggiuntivi sono proposti la Colazione del Parco a 12 euro per il giorno di Pasquetta e la visita guidata di Castel di Sangro a 12 euro (gratis fino a 12 anni), per l’itinerario fino Castel Di Sangro.

Mentre per quello fino a Carovilli sono disponibili: l’escursione guidata alla riserva UNESCO di Montedimezzo a 12 euro (gratis fino ai 12 anni), l’escursione guidata in E-Bike a Carovilli a 22 euro(tour riservato dai 16 anni in su) e la vista guidata del centro storico di Carovilli a 8,00 euro (gratis fino ai 12 anni).

Per informazioni: https://www.latransiberianaditalia.com/viaggio-in-treno-storico-a-r/

Vi ricordiamo, infine, il treno speciale per scoprire la Sardegna, il Trenino Verde che percorre una rete ferroviaria turistica di 438 chilometri con cinque itinerari differenti.