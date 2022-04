Tutto quello che dovete sapere sugli Eventi di Pasqua e Pasquetta 2022: fiere, sagre e attività per bambini. Le informazioni utili.

Siamo entrati nella Settimana Santa di Pasqua. Questo è il periodo in cui si tengono le celebrazioni religiose e iniziano le vacanze per studenti e lavoratori. Un periodo da dedicare alla famiglia, al riposo, alla partecipazione ai riti pasquali, alle prime vacanze dell’anno, ma anche per fare tante attività all’aria aperta e partecipare ad eventi.

Non solo vacanze e gite, i giorni di Pasqua e Pasquetta sono anche quelli da dedicare a sagre, fiere e mercatini di primavera. Tanti sono gli eventi che si svolgono in questo periodo, in cui finalmente si torna all’aria aperta. Così come tante sono le iniziative e le attività dedicate ai bambini.

Qui vi segnaliamo dove andare e cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2022 in Italia, tra eventi di piazza, manifestazioni, feste, eventi gastronomici e occasioni per divertirsi tutti insieme.

Prima vi ricordiamo le processioni di Pasqua 2022 da non perdere.

Eventi di Pasqua e Pasquetta 2022: fiere, sagre e attività per bambini

Tante sono le attività da fare a Pasqua e Pasquetta 2022, anche restando nella propria città o spostandosi di pochi chilometri. In diverse località italiane si organizzano manifestazioni pubbliche, incontri, spettacoli, eventi per bambini, fiere, sagre, mercatini, escursioni e attività nella natura.

Dovete solo scegliere il vostro evento preferito. Qui ve ne segnaliamo alcuni da non perdere.

Grande Fiera di Pasqua, Perugia. Tradizionale mercatino di primavera con tante bancarelle per le vie del centro storico che propongono artigianato, fiori, prodotti agricoli e street food. Dal 15 al 18 aprile.

Caccia alle Uova di Pasqua al Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul Mincio (Verona). Per ogni uovo trovato i bambini riceveranno un cioccolatino in omaggio. Invece, chi troverà l’uovo d’oro riceverà un regalo a sorpresa. Evento senza obbligo di prenotazione e gratuito, si paga solo il biglietto di ingresso al parco. Sono previste due sessioni di gioco, alle 10.00 e alle 17.00, sabato 16 aprile.

Caccia al TesOvo all’Agriturismo Colle dell’Acero, Velletri (Roma). Caccia all’uovo di Pasqua per bambini, con tanti premi, giochi, balli e divertimento. Sabato 16 aprile, dalle 16.30. Prenotazione obbligatoria, biglietto 10 euro.

Mercatino Floreale a Scandicci (Firenze). Nella frazione di Firenze, in piazza della Resistenza, sarà allestito il mercatino primaverile di piante e fiori, anche con oggetti per il giardinaggio. Nei giorni 16, 17 e 18 aprile.

Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani. Evento a cui aderiscono tutti i giardini del circuito, inclusa Villa del Grumello a Como. Un percorso in mezzo alla natura per avvicinare i bambini, attraverso il gioco, al patrimonio botanico, artistico e culturale dei Grandi Giardini Italiani. Lunedì 18 Aprile, dalle 10:00 alle 16:00. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 15 aprile. Costo 20 euro a gruppo di massimo 5 persone. I dettagli sull’evento e i giardini aderenti: www.grandigiardini.it/articoli-scheda.php?id=224