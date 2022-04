By

Eventi della Settimana Santa le Processioni di Pasqua 2022 più suggestive da vedere. Tutte le informazioni utili.

Sta per cominciare la Settimana Santa di Pasqua, il periodo più importante dell’anno per i cristiani, in cui si celebrano i riti della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo.

La Settimana Santa si apre con la Domenica delle Palme e si conclude il Sabato Santo, giorno di Veglia pasquale che precede la Pasqua di Resurrezione, la massima festività cristiana. Quest’anno la Domenica di Pasqua sarà il 17 aprile. La data della festività, che cambia ogni anno, è la domenica seguente alla prima Luna piena di primavera.

Nel periodo della Settimana Santa, prima della messa solenne di Pasqua, si svolgono diverse celebrazioni religiose. Le più suggestive sono sicuramente le processioni.

Le prime processioni sono quelle che si svolgono alla mattina della Domenica delle Palme, fuori dalle chiese e che rievocano l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Quando fu accolto da una folla festante che lo salutava agitando rami di palma. Queste processioni sono relativamente brevi, la più importante e spettacolare, comunque, è quella che si svolge in Piazza San Pietro prima della messa della Domenica della Palme.

Le processioni più particolari e suggestive, tuttavia, sono quelle del Venerdì Santo, che commemorano la Passione di Cristo. Quest’anno, dopo due anno di pandemia, questi eventi sono tornati. Qui vi segnaliamo quelli da non perdere.

Processioni di Pasqua 2022: le più suggestive da vedere

In tutta Italia si svolgono numerose processioni del Venerdì Santo, con le quali si rievocano i fatti tragici della Passione di Cristo. Eventi molto sentiti dai fedeli praticanti.

La processione del Venerdì Santo è chiamata Via Crucis, accompagnata dalla recita delle 14 stazioni che rappresentano i diversi momenti della Passione che vanno dalla condanna a morte di Gesù fino alla sua crocifissione, morte, deposizione dalla croce e nel sepolcro.

Accanto alla Via Crucis si celebrano anche particolari processioni, con preghiere e canti religiosi, che in alcune zone d’Italia vedono la partecipazione di figure di incappucciati. Qui vi segnaliamo quelle da non perdere quest’anno.

Gubbio (Perugia). “Processione del Cristo Morto“, con gli incappucciati che camminano suonando le “battistrangole” (strumenti dal suono di ferraglia) e portando il il teschio simboleggiante il Golgota e gli altri simboli della Passione, seguiti dai simulacri del Cristo Morto e della Madonna Addolorata. Dietro, seguono i cantori del “Miserere”. Venerdì 15 aprile, ore 19.00, dalla Chiesa di Santa Croce e per le vie principali della città.

Assisi (Perugia). “Processione del Cristo Morto”, con due eventi al mattino e al pomeriggio. La processione del mattino si svolgerà dopo l’Ufficio di letture in programma alle ore 6.45, con partenza dalla cattedrale di San Rufino fino alla Basilica Inferiore di San Francesco. La processione serale partirà alle 20.30, sempre dalla cattedrale di San Rufino fino Basilica Inferiore di San Francesco e ritorno; sarà animata dalle Confraternite e illuminata dalla luce delle fiaccole. Venerdì 15 aprile.

Gallipoli (Lecce). Si svolgono due processioni il venerdì: “Venerdì dell’Addolorata” e “Processione dei Misteri e della Tomba del Cristo Morto”. La prima si terrà a mezzogiorno, con la statua della Madonna Addolorata che lascerà la chiesa Santa Maria del Monte Carmelo e della Misericordia (in via Carmine Fontò) per raggiungere la Cattedrale, dove si svolgerà la celebrazione liturgica presieduta dal Vescovo e dall’esecuzione dall’Oratorio Sacro, quindi la statua attraverserà le vie del centro storico. La seconda è una delle processioni più suggestive d’Italia, si svolgerà dalle 17.00, dall’Oratorio Confraternale del SS. Crocifisso, con la partecipazione della Confraternita del Santissimo Crocifisso, che porterà la tomba di Cristo Morto e le statue dei misteri, e della Confraternita di Santa Maria degli Angeli, con la statua della Madonna Addolorata.

Infine, alle 2.30 del mattino di sabato 16 aprile, si terrà la “Processione della Madonna Desolata”, con la statua della Madonna e quella del Cristo Morto portate dagli incappucciati vestiti di bianco fino alla Cgiesa della Purità.

Vi ricordiamo, infine, la Via Crucis a Roma che quest’anno torna al Colosseo, con il pubblico, e potrà essere seguita in diretta tv.