Viaggi e pandemia, le ultime novità: Bali ha riaperto le porte ai turisti internazionali, tutte le informazioni utili.

Si allunga l’elenco delle mete di viaggio esotiche che riaprono al turismo internazionale. Sbarrate a causa dell’emergenza pandemia o difficili da visitare a causa di quarantene e procedure di ingresso complicate, ora finalmente molti paradisi hanno riaperto i confini e semplificato le regole di viaggio. Tra queste c’è Bali, in Indonesia.

Appena una settimana fa, l’isola indonesiana di Bali ha accolto nuovamente i turisti internazionali, grazie alla semplificazione delle regole di accesso.

A inizio marzo sono state introdotte nuove regole che hanno abolito la quarantena, agevolando gli arrivi dei turisti dall’estero. I viaggiatori, comunque, devono attenersi a tutta una serie di regole: dall’acquisto del biglietto anche per il viaggio di ritorno al completamento del ciclo vaccinale. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Bali ha riaperto le porte ai turisti internazionali

Se sognate un viaggio nella stupenda Bali, questo è il momento di programmarlo. Dopo le chiusure dei confini a causa della pandemia e le rigide limitazioni di viaggio, a cominciare dalle quarantene, finalmente il paradiso indonesiano ha ricominciato ad accogliere i turisti stranieri.

Per raggiungere l’isola dell’Indonesia e il suo arcipelago è sufficiente aver completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e presentare il risultato negativo di un tampone molecolare PCR effettuato 48 ore prima della partenza. Regole più stringenti di quelle di altri Paesi che hanno tolto l’obbligo di tampone o addirittura fanno entrare nel loro territorio anche i viaggiatori non vaccinati. Comunque più semplici di quelle in vigore in precedenza.

I turisti vaccinati che arrivano a Bali, infatti, non saranno più sottoposti alla quarantena obbligatoria di 3 giorni, anche se dovranno rimanere sull’isola almeno 4 giorni (ma con libertà di movimento e non chiusi in albergo).