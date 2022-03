Destinazioni per vedere il sole di mezzanotte: uno spettacolo unico

Norvegia: destinazione Capo Nord

La Norvegia è un’altra località in cui è possibile vedere questo spettacolo della natura, in particolare nelle isole Lofoten. Per quanto riguarda il periodo, viene da fine maggio a fino a luglio inoltrato. A Capo Nord le notti illuminate possono essere viste anche per più tempo. Da metà maggio a fine luglio.

Islanda: un sole di mezzanotte magico

Spostiamoci in Islanda, in questa terra meravigliosa questo evento speciale è possibile vederlo da fine luglio, soprattutto nell’isola di Grimsey, nell’area più a nord di tutto lo stato, che è possibile arrivarci con il traghetto o anche in aereo.

Svezia: notti bianche vicino al Polo Nord

Arrivando nel profondo nord della Svezia e in particolare nella città di Kiruna, molto vicina al Polo Nord, si stima che la distanza sia quasi di 150 km. In questa località le notti di questo tipo di possono vedere dai primi di giugno fino alla metà del mese di luglio.

Russia: la luce abbagliante del nord

La Russia che è uno stato di un enorme estensione ha delle zone che consentono la visione delle notti bianche, chiamate in russo polarnyj den. Specialmente nella zona più settentrionale dello stato, c’è un livello molto alto di luce.

Canada: un sole di mezzanotte immerso nella natura

In Canada invece il periodo per assistere a questo evento è meno lungo rispetto ad altri paesi, si stima infatti un solo mese e coinvolge giugno. Per avere una visione indimenticabile è consigliata la località di Nunavut, un luogo che si trova immerso nella natura. Il luogo suggestivo per ammirare uno spettacolo unico nel suo genere.

Il sole di mezzanotte è un fenomeno speciale, ma come avremmo visto è possibile vederlo in diversi punti del globo: un’esperienza unica che non dimenticherete.